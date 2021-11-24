https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/v-vide-isklyuchenie-gazprom-soglasilsya-dat-moldavii-otsrochku-po-vyplate-dolgov-1036468660.html
В виде исключение: "Газпром" согласился дать Молдавии отсрочку по выплате долгов
В виде исключение: "Газпром" согласился дать Молдавии отсрочку по выплате долгов
В конце октября Кишинев на пять лет продлил контракт с "Газпромом" при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. Планируется, что ее... 24.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-24T17:20+0300
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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Молдавия обратилась к "Газпрому" с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня и пообещала заплатить за него в пятницу, в виде исключения и понимая ситуацию в республике, компания приняла решение согласиться, заявил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. Об этом пишет РИА Новости. По словам Куприянова, молдавская сторона полностью признает правомерность действий "Газпрома" и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября.Компания твердо рассчитывает на абсолютное выполнение Молдовой своих обязательств по контракту в будущем и выплату текущих платежей в срок.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/doigralis-kak-gazprom-mozhet-prouchit-moldovu-1036457077.html
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молдавия, россия, газпром, газ
В виде исключение: "Газпром" согласился дать Молдавии отсрочку по выплате долгов
В конце октября Кишинев на пять лет продлил контракт с "Газпромом" при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. Планируется, что ее она погасит в течение пяти лет с учетом пени.
СУХУМ, 24 ноя - Sputnik
. Молдавия обратилась к "Газпрому" с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня и пообещала заплатить за него в пятницу, в виде исключения и понимая ситуацию в республике, компания приняла решение согласиться, заявил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Куприянова, молдавская сторона полностью признает правомерность действий "Газпрома" и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября.
"Газпром" в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова, согласился с этой просьбой", - сказал Куприянов.
Компания твердо рассчитывает на абсолютное выполнение Молдовой своих обязательств по контракту в будущем и выплату текущих платежей в срок.