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Жемчугов о новых мутациях COVID-19: вирус меняет структуру
Жемчугов о новых мутациях COVID-19: вирус меняет структуру
Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал в эфире радио Sputnik о возможных мутациях коронавируса. 24.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-24T10:29+0300
2021-11-24T10:29+0300
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Новую разновидность дельта-штамма коронавируса обнаружили в Норвегии, сообщила телекомпания NRK со ссылкой на Институт национального здравоохранения. Как рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, по свойствам и структуре нуклеиновых кислот сложно говорить о возможностях нового штамма."Необходимо пронаблюдать за клиническими проявлениями. Изменится ли инкубационный период, симптоматика, выберет ли он новую группу людей? Но процесс мутации вируса непрерывный и естественный. Отбор происходит с участием коллективного иммунитета, вирус пытается уклониться от иммунной защиты, меняя свою структуру. Это неизбежность. Единственным выходом является вакцинация большего количества людей", – рассказал Владислав Жемчугов.
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Жемчугов о новых мутациях COVID-19: вирус меняет структуру
10:29 24.11.2021 (обновлено: 10:30 24.11.2021)
Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал в эфире радио Sputnik о возможных мутациях коронавируса.
Новую разновидность дельта-штамма коронавируса обнаружили в Норвегии, сообщила телекомпания NRK со ссылкой на Институт национального здравоохранения. Как рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, по свойствам и структуре нуклеиновых кислот сложно говорить о возможностях нового штамма.
"Необходимо пронаблюдать за клиническими проявлениями. Изменится ли инкубационный период, симптоматика, выберет ли он новую группу людей? Но процесс мутации вируса непрерывный и естественный. Отбор происходит с участием коллективного иммунитета, вирус пытается уклониться от иммунной защиты, меняя свою структуру. Это неизбежность. Единственным выходом является вакцинация большего количества людей", – рассказал Владислав Жемчугов.