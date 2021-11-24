https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/zhemchugov-o-novykh-mutatsiyakh-covid-19-virus-menyaet-strukturu-1036452499.html

Жемчугов о новых мутациях COVID-19: вирус меняет структуру

Жемчугов о новых мутациях COVID-19: вирус меняет структуру

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал в эфире радио Sputnik о возможных мутациях коронавируса. 24.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-24T10:29+0300

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Жемчугов Жемчугов

Новую разновидность дельта-штамма коронавируса обнаружили в Норвегии, сообщила телекомпания NRK со ссылкой на Институт национального здравоохранения. Как рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, по свойствам и структуре нуклеиновых кислот сложно говорить о возможностях нового штамма."Необходимо пронаблюдать за клиническими проявлениями. Изменится ли инкубационный период, симптоматика, выберет ли он новую группу людей? Но процесс мутации вируса непрерывный и естественный. Отбор происходит с участием коллективного иммунитета, вирус пытается уклониться от иммунной защиты, меняя свою структуру. Это неизбежность. Единственным выходом является вакцинация большего количества людей", – рассказал Владислав Жемчугов.

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