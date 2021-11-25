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Что известно об аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Что известно об аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
В результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе погибли 11 человек. 25.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-25T18:22+0300
2021-11-25T18:22+0300
2021-11-25T18:22+0300
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Задымление на шахте "Листвяжная" в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло утром 25 ноября. По данным властей региона, в шахте находились 285 человек, из которых на поверхность вывели 239. Более 40 человек из них пострадали, госпитализированы 38 горняков. В шахте остаются 46 человек, из которых 11 найдены погибшими. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур.Поисково-спасательная операция на шахте "Листвяжная" приостановлена из-за высокой вероятности взрыва газа.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.
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происшествия, видео, россия, мультимедиа, видео
Что известно об аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
В результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе погибли 11 человек.
Задымление на шахте "Листвяжная" в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло утром 25 ноября. По данным властей региона, в шахте находились 285 человек, из которых на поверхность вывели 239. Более 40 человек из них пострадали, госпитализированы 38 горняков. В шахте остаются 46 человек, из которых 11 найдены погибшими. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур.
Поисково-спасательная операция на шахте "Листвяжная" приостановлена из-за высокой вероятности взрыва газа.
Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.