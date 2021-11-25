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Эпидемиолог об эпидобстановке в Абхазии: есть опасения, что ситуация может ухудшиться

Эпидемиолог об эпидобстановке в Абхазии: есть опасения, что ситуация может ухудшиться

О том, что российские врачи-эпидемиологи из Ставропольского противочумного института увидели в Абхазии во время рабочей поездки, в интервью радио Sputnik... 25.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-25T13:15+0300

2021-11-25T13:15+0300

2021-11-25T13:23+0300

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Эпидемиолог об эпидобстановке в Абхазии: есть опасения, что ситуация может ухудшиться Эпидемиолог об эпидобстановке в Абхазии: есть опасения, что ситуация может ухудшиться

В Абхазии с рабочим визитом находятся представители Ставропольского противочумного института, которые координируют и отслеживают эпидемиологическую ситуацию по новой короновирусной инфекции в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах России. О том, что увидели российские специалисты в республике, в эфире радио Sputnik рассказал ведущий научный сотрудник, врач-эпидемиолог Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Дмитрий Ефременко. За период эпидемии в республике произошли хорошие изменения, в частности в области лабораторной диагностики, отметил специалист. "Помимо уже функционирующей в городе Сухум лабораторной базы, были открыты лаборатории в Очамчыре и Гагре, которые мы также посетили в рамках нашего визита. познакомились со специалистами, которые непосредственно проводят лабораторную диагностику коронавируса. О квалификации этих специалистов хочется сказать только самые лучшие слова. Действительно, профессионализм их в целом возрос, лаборатории работают очень эффективно. Здесь только комплиментарные оценки", – сказал Ефременко.Однако, как подчеркнул эпидемиолог, в связи с тем что на юге России идет перманентный рост заболеваемости, есть серьезные опасения, что ситуация может ухудшиться в Абхазии. "Этому может помешать наличие иммунной прослойки населения. Здесь, конечно, не очень удовлетворительная ситуация, потому что очень небольшой процент жителей республики провакцинирован – это порядка пяти-шести процентов. Это никуда не годится, так вакцинация – это единственный способ прервать эту пандемию и через какое-то время вернуться к нормальной жизни, которая была раньше. Здесь есть куда стремиться. Российская Федерация, в свою очередь будет оказывать всяческую помощь, предоставлять вакцину. Но надо, чтобы население более ответственно себя вело, потому что от поведения каждого человека зависит здоровье окружающих", – отметил Дмитрий Ефременко.

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