https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/fizicheskoe-i-psikhologicheskoe-nasilie-problemy-zhenschin-v-seme-obsudili-v-sputnik-1036478698.html

Физическое и психологическое насилие: проблемы женщин в семье обсудили в Sputnik

Физическое и психологическое насилие: проблемы женщин в семье обсудили в Sputnik

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин отмечается 25 ноября. 25.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-25T15:15+0300

2021-11-25T15:15+0300

2021-11-25T15:15+0300

в абхазии

насилие

женщины

пресс-центр

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О том, насколько распространена проблема в Абхазии и как помогают людям, которые подвергаются насилию в семье, в пресс-центре Sputnik рассказали сотрудницы кризисного центра для женщин и девочек, пострадавших от грубого и жестокого обращения в семье.Какова статистикаКоординатор кризисного центра для женщин и девочек, пострадавших от грубого и жестокого обращения в семье, Мариета Топчьян рассказала, что приемная организации была открыта в 2017 году.С начала этого года в кризисный центр, расположенный в столице, пришло более 200 женщин, проинформировала Топчьян и добавила, что это очень большая цифра для республики."А обращений еще больше, потому что бывают и повторные обращения. Это говорит о том, что проблема существует, и если учесть, что по всему миру обращаются только 30% людей, испытывающих на себе насилие, то представьте себе, сколько человек живет с этой проблемой", – сказала координатор центра.При этом она подчеркнула, что изначально, когда кризисный центр только открылся, людей, которые обращались за помощью, было мало, однако со временем их количество стало увеличиваться. За первые 13 месяцев в организацию пришли только 33 женщины."Очень тяжело начиналось, и больше всего обращались по правовым вопросам, касающимся развода, имеет ли женщина права на детей. Они приходили к нам за бесплатной помощью для того, чтобы понимать, на что они могут рассчитывать. К психологу сначала вообще никто не хотел обращаться, хотя мы настоятельно рекомендовали, чтобы женщины могли осознанно принимать решение, сохранять семью или кардинально менять свою жизнь", – отметила она.Психологическая помощьПсихолог кризисного центра Анна Торгашова отметила, что главная цель состоит в том, чтобы помочь людям, которые обращаются за помощью, и что не всегда это касается только женщин.Торгашова отметила, что пандемия оказала влияние на психологическую работу кризисного центра."Потому что раньше приемы непосредственно шли визуально тет-а-тет, мы могли видеть, непосредственно общаться. В пандемию наша деятельность психологов отчасти перешла на телефон, в данной ситуации у нас нет другого выхода, мы находимся на связи. В любое время дня и ночи женщина может обратиться к нам, и ей будет оказана помощь", – сказала она.Общество, по ее словам, меняет отношение к этой проблеме, это связано с тем, что люди стали информированнее, поэтому, чем больше говорить об этом, ситуация будет улучшаться, считает психолог.Нужен законЮрист кризисного центра Мадина Хагуш рассказала, что в кризисный центр обращаются с различными проблемами – физическое, экономическое насилие, вопросы определения графика общения с ребенком, определение места жительства ребенка."Зачастую агрессоры манипулируют детьми, не исполняют решения суда, применяют экономическое насилие, это невыплата алиментов. Говоря о работе над жертвами домашнего насилия, следует сказать о том, что отсутствует закон о домашнем насилии. Действительно, юристам сложно помогать и защищать права женщин. Домашнее насилие – это в первую очередь нарушение прав человека, государство обязано защищать права всех граждан от насилия", – подчеркнула она.В июне 2020 года уполномоченный по правам человека представил законопроект о домашнем насилии, но документ еще не перешел в стадию обсуждения в законодательном органе, проинформировала Хагуш.В этих условиях, необходимо обеспечить безопасность члена семьи, который подвергается насилию, сказала Мадина Хагуш.В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и предложила правительствам, международным и неправительственным организациям проводить в этот день мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к этой проблеме.Дата 25 ноября была выбрана в память о сестрах Мирабаль — политических активистках, жестоко убитых по приказу диктатора Доминиканской Республики Рафаэля Трухильо в 1960 году. Три сестры Мирабаль ‑ Минерва, Патриа и Мария Тереза — были членами подпольного общества "Революционное движение 14 июня", возглавляемого мужем Минервы Маноло Таваресом Хусто.

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насилие, женщины, пресс-центр