https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/gintsburg-rasskazal-skolko-komplektov-sputnika-v-i-sputnik-layt-vypuscheno-v-rossii-1036472766.html

Гинцбург рассказал, сколько комплектов "Спутника V" и "Спутника Лайт" выпущено в России

Гинцбург рассказал, сколько комплектов "Спутника V" и "Спутника Лайт" выпущено в России

"Спутник V" был зарегистрирован Минздравом России в августе 2020 года. 25.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-25T09:45+0300

2021-11-25T09:45+0300

2021-11-25T09:50+0300

россия

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. В России в гражданский оборот выпущено уже 70 миллионов комплектов вакцины "Спутник V" и 15 миллионов "Спутника Лайт", рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".В среду, 24 ноября, Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19