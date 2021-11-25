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Гинцбург рассказал, сколько комплектов "Спутника V" и "Спутника Лайт" выпущено в России
Гинцбург рассказал, сколько комплектов "Спутника V" и "Спутника Лайт" выпущено в России
"Спутник V" был зарегистрирован Минздравом России в августе 2020 года. 25.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. В России в гражданский оборот выпущено уже 70 миллионов комплектов вакцины "Спутник V" и 15 миллионов "Спутника Лайт", рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".В среду, 24 ноября, Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков.
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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Гинцбург рассказал, сколько комплектов "Спутника V" и "Спутника Лайт" выпущено в России

09:45 25.11.2021 (обновлено: 09:50 25.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкВакцинация препаратом Sputnik V в Абхазии
Вакцинация препаратом Sputnik V в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Спутник V" был зарегистрирован Минздравом России в августе 2020 года.
СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. В России в гражданский оборот выпущено уже 70 миллионов комплектов вакцины "Спутник V" и 15 миллионов "Спутника Лайт", рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"В России выпущено 70 миллионов комплектов "Спутника V" и 15 миллионов "Спутника Лайт", — сказал он.
В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
В среду, 24 ноября, Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков.
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