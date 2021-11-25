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Коновалов о российских миротворцах: сила по установлению мира
Коновалов о российских миротворцах: сила по установлению мира
Военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в эфире радио Sputnik рассказал, в чем уникальность российских миротворцев. 25.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-25T15:43+0300
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Коновалов
Коновалов
После распада Советского Союза появление института российских миротворческих сил со своими особыми чертами заложил ряд объективных обстоятельств. Надо сказать, что российские миротворцы сильно отличаются от военных миротворцев Европы, США или ООН. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов."С самого начала российским миротворцам пришлось действовать на линии фронта и при разводе противоборствующих сторон. Термин "принуждение к миру" еще тогда не появился, но уже фактически зародился", – говорит эксперт.Стоит вспомнить, продолжил Коновалов, что на территории республик бывшего Советского Союза была развернута целая серия вооруженных конфликтов и перед российским миротворческим контингентом встала задача без помощи международного сообщества осуществить операции по поддержанию мира.Это и стало началом формирования миротворческих сил России, которые сегодня присутствуют во многих частях мира, но прежде всего на постсоветском пространстве."Российское миротворчество – это особый сегмент международных миротворческих сил с определенной спецификой. И сегодня российские миротворцы во многом остаются той силой, которая решает задачи даже не поддержания мира, а его установления. Вспомните последнюю ситуацию в Нагорном Карабахе, когда ввод российского миротворческого контингента остановил гуманитарную катастрофу", – заключил военный эксперт.День российского военного миротворца отмечается 25 ноября с 2016 года. Группа советских офицеров впервые присоединилась к миротворческим силам ООН 25 ноября 1973 года для участия в операции на Ближнем Востоке.Во время выполнения миротворческих задач на территории Абхазии, с 1994 по 2008 год, миротворческий контингент состоял только из военнослужащих Вооруженных сил России.В Абхазии расквартирована российская военная база, воинский контингент оснащен новейшими видами вооружения и военной техники.В данный момент российские военные миротворцы выполняют задачи по поддержанию мира на территории Нагорного Карабаха.
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Коновалов о российских миротворцах: сила по установлению мира

15:43 25.11.2021
Радио
Коновалов
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Военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в эфире радио Sputnik рассказал, в чем уникальность российских миротворцев.
После распада Советского Союза появление института российских миротворческих сил со своими особыми чертами заложил ряд объективных обстоятельств. Надо сказать, что российские миротворцы сильно отличаются от военных миротворцев Европы, США или ООН. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.
"С самого начала российским миротворцам пришлось действовать на линии фронта и при разводе противоборствующих сторон. Термин "принуждение к миру" еще тогда не появился, но уже фактически зародился", – говорит эксперт.
Стоит вспомнить, продолжил Коновалов, что на территории республик бывшего Советского Союза была развернута целая серия вооруженных конфликтов и перед российским миротворческим контингентом встала задача без помощи международного сообщества осуществить операции по поддержанию мира.
Это и стало началом формирования миротворческих сил России, которые сегодня присутствуют во многих частях мира, но прежде всего на постсоветском пространстве.
"Российское миротворчество – это особый сегмент международных миротворческих сил с определенной спецификой. И сегодня российские миротворцы во многом остаются той силой, которая решает задачи даже не поддержания мира, а его установления. Вспомните последнюю ситуацию в Нагорном Карабахе, когда ввод российского миротворческого контингента остановил гуманитарную катастрофу", – заключил военный эксперт.
День российского военного миротворца отмечается 25 ноября с 2016 года. Группа советских офицеров впервые присоединилась к миротворческим силам ООН 25 ноября 1973 года для участия в операции на Ближнем Востоке.
Во время выполнения миротворческих задач на территории Абхазии, с 1994 по 2008 год, миротворческий контингент состоял только из военнослужащих Вооруженных сил России.
В Абхазии расквартирована российская военная база, воинский контингент оснащен новейшими видами вооружения и военной техники.
В данный момент российские военные миротворцы выполняют задачи по поддержанию мира на территории Нагорного Карабаха.
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