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Новый мост в селе Дзыгута появится в этом году
Новый мост в селе Дзыгута появится в этом году
Президент Абхазии совершает инспекционную поездку в Сухумский район, первым он посетил село Дзыгута. 25.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-25T11:45+0300
2021-11-25T11:45+0300
в абхазии
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сухумский район
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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Новый мост в селе Дзыгута должен появиться уже в этом году, если не помешает погода, заявил глава Сухумского района Алхас Читанава.В 2018 году во время непогоды произошел оползень и смыл дорогу. По бездорожью до Сухума приходится добираться жителям 12 домов, ситуация ухудшается во время ливневых дождей.В июне администрация района приступила к строительству моста, но из-за стихийных бедствий работы пришлось приостановить, кроме того, возникла необходимость создать новый проект, отметил глава района. Строители уже сделали подпорные стены и опоры для моста. Сметная стоимость проекта - пять миллионов 300 тысяч рублей, средства выделены из местного бюджета.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210924/Ukrupnenie-shkol-i-neurozhay-tsitrusovykh-intervyu-glavy-Sukhumskogo-rayona-2-1033272564.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210923/Glavnyy-chetverg-Chitanava-o-potentsiale-Sukhumskogo-rayona-1033268995.html
сухумский район
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общество, сухумский район, аслан бжания

Новый мост в селе Дзыгута появится в этом году

11:45 25.11.2021
© SputnikСело Дзыгута, инспекционная поездка Бжания в Сухумский район
Село Дзыгута, инспекционная поездка Бжания в Сухумский район - Sputnik Абхазия, 1920, 25.11.2021
© Sputnik
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Президент Абхазии совершает инспекционную поездку в Сухумский район, первым он посетил село Дзыгута.
СУХУМ, 25 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Новый мост в селе Дзыгута должен появиться уже в этом году, если не помешает погода, заявил глава Сухумского района Алхас Читанава.
В 2018 году во время непогоды произошел оползень и смыл дорогу. По бездорожью до Сухума приходится добираться жителям 12 домов, ситуация ухудшается во время ливневых дождей.
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В июне администрация района приступила к строительству моста, но из-за стихийных бедствий работы пришлось приостановить, кроме того, возникла необходимость создать новый проект, отметил глава района.
Строители уже сделали подпорные стены и опоры для моста.
Алхас Читанава - Sputnik Абхазия, 1920, 23.09.2021
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23 сентября, 17:25
Сметная стоимость проекта - пять миллионов 300 тысяч рублей, средства выделены из местного бюджета.
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