https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/novyy-most-v-sele-dzyguta-poyavitsya-v-etom-godu-1036474711.html

Новый мост в селе Дзыгута появится в этом году

Новый мост в селе Дзыгута появится в этом году

Президент Абхазии совершает инспекционную поездку в Сухумский район, первым он посетил село Дзыгута. 25.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-25T11:45+0300

2021-11-25T11:45+0300

2021-11-25T11:45+0300

в абхазии

общество

сухумский район

аслан бжания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/19/1036474670_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_37d003b806a09efcefb37e8625f28277.jpg

СУХУМ, 25 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Новый мост в селе Дзыгута должен появиться уже в этом году, если не помешает погода, заявил глава Сухумского района Алхас Читанава.В 2018 году во время непогоды произошел оползень и смыл дорогу. По бездорожью до Сухума приходится добираться жителям 12 домов, ситуация ухудшается во время ливневых дождей.В июне администрация района приступила к строительству моста, но из-за стихийных бедствий работы пришлось приостановить, кроме того, возникла необходимость создать новый проект, отметил глава района. Строители уже сделали подпорные стены и опоры для моста. Сметная стоимость проекта - пять миллионов 300 тысяч рублей, средства выделены из местного бюджета.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210924/Ukrupnenie-shkol-i-neurozhay-tsitrusovykh-intervyu-glavy-Sukhumskogo-rayona-2-1033272564.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210923/Glavnyy-chetverg-Chitanava-o-potentsiale-Sukhumskogo-rayona-1033268995.html

сухумский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, сухумский район, аслан бжания