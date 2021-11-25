https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/po-registratsii-vystavka-abkhazskikh-khudozhnikov-sostoitsya-v-sukhume-1036481651.html

По регистрации: выставка абхазских художников состоится в Сухуме

По регистрации: выставка абхазских художников состоится в Сухуме

На выставке, курируемой онлайн галереей AUADA, будут представлены работы художников, которые ранее не экспонировались. 25.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-25T19:45+0300

2021-11-25T19:45+0300

2021-11-25T19:45+0300

в абхазии

культура

художники

выставка

сухум

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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка четырех художников – Батала Джапуа, Апщи Хагба, Саида Возба и Дианы Хинтба – пройдет в новом творческом пространстве, в формате Open Studio с 26 по 28 ноября.На выставке, продолжила она, будут представлены работы художников, которые ранее не экспонировались."Это новые экспериментальные работы, их никто не видел, единственное, они может быть, выставлялись в социальных сетях у каждого художника. Работы, которые будут экспонироваться, написаны в течение этого года, то есть совершенно новые", – сказала художница.Для того чтобы избежать скопления людей на выставке, организаторы приняли решение принимать заявки на посещение в социальной сети Instagram, чтобы пригласить зрителей в разное время. Кроме того, посетители обязательно должны быть в масках.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210902/Iskusstvo-onlayn-abkhazskie-khudozhniki-predstavyat-raboty-na-onlayn-vystavke-1033142442.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211011/Khintba-o-posledstviyakh-pandemii-sfera-iskusstva-stala-zhertvoy--1033359911.html

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культура, художники, выставка, сухум