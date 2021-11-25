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https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/po-registratsii-vystavka-abkhazskikh-khudozhnikov-sostoitsya-v-sukhume-1036481651.html
По регистрации: выставка абхазских художников состоится в Сухуме
По регистрации: выставка абхазских художников состоится в Сухуме
На выставке, курируемой онлайн галереей AUADA, будут представлены работы художников, которые ранее не экспонировались. 25.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-25T19:45+0300
2021-11-25T19:45+0300
в абхазии
культура
художники
выставка
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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка четырех художников – Батала Джапуа, Апщи Хагба, Саида Возба и Дианы Хинтба – пройдет в новом творческом пространстве, в формате Open Studio с 26 по 28 ноября.На выставке, продолжила она, будут представлены работы художников, которые ранее не экспонировались."Это новые экспериментальные работы, их никто не видел, единственное, они может быть, выставлялись в социальных сетях у каждого художника. Работы, которые будут экспонироваться, написаны в течение этого года, то есть совершенно новые", – сказала художница.Для того чтобы избежать скопления людей на выставке, организаторы приняли решение принимать заявки на посещение в социальной сети Instagram, чтобы пригласить зрителей в разное время. Кроме того, посетители обязательно должны быть в масках.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210902/Iskusstvo-onlayn-abkhazskie-khudozhniki-predstavyat-raboty-na-onlayn-vystavke-1033142442.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211011/Khintba-o-posledstviyakh-pandemii-sfera-iskusstva-stala-zhertvoy--1033359911.html
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культура, художники, выставка, сухум

По регистрации: выставка абхазских художников состоится в Сухуме

19:45 25.11.2021
© Sputnik / Леон Адлейба Национальная картинная галерея Республики Абхазия_ФЛ
Национальная картинная галерея Республики Абхазия_ФЛ - Sputnik Абхазия, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Леон Адлейба
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На выставке, курируемой онлайн галереей AUADA, будут представлены работы художников, которые ранее не экспонировались.
СУХУМ, 25 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка четырех художников – Батала Джапуа, Апщи Хагба, Саида Возба и Дианы Хинтба – пройдет в новом творческом пространстве, в формате Open Studio с 26 по 28 ноября.
"Выставка очень спонтанная, у нас все культурные учреждения закрыты, поэтому художники естественно думают над тем, как выйти из ситуации, что сделать, какие для этого есть возможности, чтобы деятельность не останавливалась. Художнику обязательно нужно через какой-то промежуток времени выставляться, нужна обратная связь со зрителем", – подчеркнула участница выставки Апща Хагба.
На выставке, продолжила она, будут представлены работы художников, которые ранее не экспонировались.
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"ИЗОляция-искусство": абхазские художники показали работы на онлайн-выставке
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"Это новые экспериментальные работы, их никто не видел, единственное, они может быть, выставлялись в социальных сетях у каждого художника. Работы, которые будут экспонироваться, написаны в течение этого года, то есть совершенно новые", – сказала художница.
Хинтба о последствиях пандемии: сфера искусства стала жертвой - Sputnik Абхазия, 1920, 11.10.2021
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Для того чтобы избежать скопления людей на выставке, организаторы приняли решение принимать заявки на посещение в социальной сети Instagram, чтобы пригласить зрителей в разное время. Кроме того, посетители обязательно должны быть в масках.
В Абхазии
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