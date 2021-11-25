https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/proekt-mezhpravitelstvennogo-soglasheniya-rossii-i-abkhazii-ob-investitsiyakh-obsudili-v-moskve-1036472533.html
Проект межправительственного соглашения России и Абхазии об инвестициях обсудили в Москве
Проект межправительственного соглашения России и Абхазии об инвестициях обсудили в Москве
Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и заместитель руководителя администрации президента Валерий Папба находятся с рабочим визитом в Москве. 25.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-25T08:45+0300
2021-11-25T08:45+0300
2021-11-25T09:59+0300
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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. Рабочее совещание, посвященное обсуждению проекта межправительственного соглашения России и Абхазии об инвестициях, состоялось в Минэкономразвития РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики республики. В совещании принимали участие вице-премьер, глава Минэкономики Кристина Озган и заместитель руководителя Администрации президента Абхазии Валерий Папба. Днем ранее в Минэнергетики России состоялась рабочая встреча по вопросам энергоснабжения Абхазии.
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москва, министерство экономического развития рф, абхазия, министерство экономики
Проект межправительственного соглашения России и Абхазии об инвестициях обсудили в Москве
08:45 25.11.2021 (обновлено: 09:59 25.11.2021)
Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и заместитель руководителя администрации президента Валерий Папба находятся с рабочим визитом в Москве.
СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. Рабочее совещание, посвященное обсуждению проекта межправительственного соглашения России и Абхазии об инвестициях, состоялось в Минэкономразвития РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.
В совещании принимали участие вице-премьер, глава Минэкономики Кристина Озган и заместитель руководителя Администрации президента Абхазии Валерий Папба.
Днем ранее в Минэнергетики России состоялась рабочая встреча по вопросам энергоснабжения Абхазии.