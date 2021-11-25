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Разминирование саперами ЮВО территории международного аэропорта в Сухуме
Разминирование саперами ЮВО территории международного аэропорта в Сухуме
Военные инженеры Южного военного округа приступили к инженерной разведке территории международного аэропорта в Сухуме. 25.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-25T16:00+0300
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Специалисты используют защитные костюмы ОВР-2 "Сокол" и современные миноискатели ИМПС-2, имеющие улучшенную чувствительность и селективность к различным взрывоопасным предметам. Всего саперам предстоит обследовать около семи гектаров труднопроходимой местности.
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видео, абхазия, мультимедиа, юво, сухумский аэропорт, видео
Разминирование саперами ЮВО территории международного аэропорта в Сухуме
16:00 25.11.2021 (обновлено: 16:37 25.11.2021)
Военные инженеры Южного военного округа приступили к инженерной разведке территории международного аэропорта в Сухуме.
Специалисты используют защитные костюмы ОВР-2 "Сокол" и современные миноискатели ИМПС-2, имеющие улучшенную чувствительность и селективность к различным взрывоопасным предметам.
Всего саперам предстоит обследовать около семи гектаров труднопроходимой местности.