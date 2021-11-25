https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/rossiyskie-voennye-sledyat-za-esmintsem-ssha-zashedshim-v-akvatoriyu-chernogo-morya-1036486558.html
Российские военные следят за эсминцем США, зашедшим в акваторию Черного моря
Российские военные следят за эсминцем США, зашедшим в акваторию Черного моря
Ракетный эсминец ВМС США вошел в акваторию Черного моря в четверг 25 ноября для рутинного патрулирования. 25.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-25T20:21+0300
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СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Российские военные следят за эсминцем США "Орли Берк", зашедшим в акваторию Черного моря в четверг, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.Как говорится в сообщении американского Шестого флота, находясь в Черном море, корабль вместе с союзниками и партнерами НАТО в регионе будет обеспечивать "безопасность и стабильность" на водном пути.
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россия, нато, черное море, сша
Российские военные следят за эсминцем США, зашедшим в акваторию Черного моря
Ракетный эсминец ВМС США вошел в акваторию Черного моря в четверг 25 ноября для рутинного патрулирования.
СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Российские военные следят за эсминцем США "Орли Берк", зашедшим в акваторию Черного моря в четверг, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием "Орли Берк" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 25 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.
Как говорится в сообщении американского Шестого флота, находясь в Черном море, корабль вместе с союзниками и партнерами НАТО в регионе будет обеспечивать "безопасность и стабильность" на водном пути.