https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/takie-obstoyatelstva-kochiy-i-bogemskiy-o-rabote-dvizheniya-stopnarkotik-v-abkhazii-1036463966.html
Такие обстоятельства: Кочий и Богемский о работе движения "Стопнаркотик" в Абхазии
Такие обстоятельства: Кочий и Богемский о работе движения "Стопнаркотик" в Абхазии
О работе движения "Стопнаркотик" в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказали руководитель филиала организации Татьяна Кочий и заместитель руководителя Алексей... 25.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-25T10:45+0300
2021-11-25T10:45+0300
2021-11-25T10:53+0300
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Такие обстоятельства: Кочий и Богемский о работе движения "Стопнаркотик" в Абхазии
Такие обстоятельства: Кочий и Богемский о работе движения "Стопнаркотик" в Абхазии
Круглый стол на тему "Скажи наркотикам – нет!" прошел в Сухуме. Организовали его Культурный фонд "Справедливость. Благополучие. Развитие" при поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии. В дискуссии участвовали члены правительства Абхазии, сотрудники МВД , общественные деятели двух стран. В рамках круглого стола обсуждалась ситуация с наркоманией в Абхазии, методы профилактической работы с подростками. По итогам встречи создается филиал движения "Стопнаркотик" в Абхазии. О планах новой организации в эфире радио Sputnik рассказали ее руководитель Татьяна Кочий и заместитель руководителя Алексей Богемский.Подробности слушайте в аудиофайле.
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такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Кочий и Богемский о работе движения "Стопнаркотик" в Абхазии
10:45 25.11.2021 (обновлено: 10:53 25.11.2021)
О работе движения "Стопнаркотик" в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказали руководитель филиала организации Татьяна Кочий и заместитель руководителя Алексей Богемский.
Круглый стол на тему "Скажи наркотикам – нет!" прошел в Сухуме. Организовали его Культурный фонд "Справедливость. Благополучие. Развитие" при поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии. В дискуссии участвовали члены правительства Абхазии, сотрудники МВД , общественные деятели двух стран.
В рамках круглого стола обсуждалась ситуация с наркоманией в Абхазии, методы профилактической работы с подростками.
По итогам встречи создается филиал движения "Стопнаркотик" в Абхазии.
О планах новой организации в эфире радио Sputnik рассказали ее руководитель Татьяна Кочий и заместитель руководителя Алексей Богемский.
Подробности слушайте в аудиофайле.