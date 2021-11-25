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Такие обстоятельства: Кочий и Богемский о работе движения "Стопнаркотик" в Абхазии
Такие обстоятельства: Кочий и Богемский о работе движения "Стопнаркотик" в Абхазии
О работе движения "Стопнаркотик" в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказали руководитель филиала организации Татьяна Кочий и заместитель руководителя Алексей... 25.11.2021, Sputnik Абхазия
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Такие обстоятельства: Кочий и Богемский о работе движения "Стопнаркотик" в Абхазии
Такие обстоятельства: Кочий и Богемский о работе движения "Стопнаркотик" в Абхазии
Круглый стол на тему "Скажи наркотикам – нет!" прошел в Сухуме. Организовали его Культурный фонд "Справедливость. Благополучие. Развитие" при поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии. В дискуссии участвовали члены правительства Абхазии, сотрудники МВД , общественные деятели двух стран. В рамках круглого стола обсуждалась ситуация с наркоманией в Абхазии, методы профилактической работы с подростками. По итогам встречи создается филиал движения "Стопнаркотик" в Абхазии. О планах новой организации в эфире радио Sputnik рассказали ее руководитель Татьяна Кочий и заместитель руководителя Алексей Богемский.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Такие обстоятельства: Кочий и Богемский о работе движения "Стопнаркотик" в Абхазии

10:45 25.11.2021 (обновлено: 10:53 25.11.2021)
Радио
Такие обстоятельства: Кочий и Богемский о работе движения "Стопнаркотик" в Абхазии
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О работе движения "Стопнаркотик" в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказали руководитель филиала организации Татьяна Кочий и заместитель руководителя Алексей Богемский.
Круглый стол на тему "Скажи наркотикам – нет!" прошел в Сухуме. Организовали его Культурный фонд "Справедливость. Благополучие. Развитие" при поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии. В дискуссии участвовали члены правительства Абхазии, сотрудники МВД , общественные деятели двух стран.
В рамках круглого стола обсуждалась ситуация с наркоманией в Абхазии, методы профилактической работы с подростками.
По итогам встречи создается филиал движения "Стопнаркотик" в Абхазии.
О планах новой организации в эфире радио Sputnik рассказали ее руководитель Татьяна Кочий и заместитель руководителя Алексей Богемский.
Подробности слушайте в аудиофайле.
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