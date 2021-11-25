https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/takie-obstoyatelstva-kochiy-i-bogemskiy-o-rabote-dvizheniya-stopnarkotik-v-abkhazii-1036463966.html

Такие обстоятельства: Кочий и Богемский о работе движения "Стопнаркотик" в Абхазии

Такие обстоятельства: Кочий и Богемский о работе движения "Стопнаркотик" в Абхазии

О работе движения "Стопнаркотик" в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказали руководитель филиала организации Татьяна Кочий и заместитель руководителя Алексей... 25.11.2021, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Кочий и Богемский о работе движения "Стопнаркотик" в Абхазии Такие обстоятельства: Кочий и Богемский о работе движения "Стопнаркотик" в Абхазии

Круглый стол на тему "Скажи наркотикам – нет!" прошел в Сухуме. Организовали его Культурный фонд "Справедливость. Благополучие. Развитие" при поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии. В дискуссии участвовали члены правительства Абхазии, сотрудники МВД , общественные деятели двух стран. В рамках круглого стола обсуждалась ситуация с наркоманией в Абхазии, методы профилактической работы с подростками. По итогам встречи создается филиал движения "Стопнаркотик" в Абхазии. О планах новой организации в эфире радио Sputnik рассказали ее руководитель Татьяна Кочий и заместитель руководителя Алексей Богемский.Подробности слушайте в аудиофайле.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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