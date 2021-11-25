https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/turbaza-adleyba-i-elkina-ob-osnaschenii-oteley-1036477169.html

Турбаза: Адлейба и Елькина об оснащении отелей

Турбаза: Адлейба и Елькина об оснащении отелей

Об оснащении гостиниц Абхазии текстильной продукцией и о возможностях собственного производства для туротрасли рассказали руководитель направления по... 25.11.2021, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Адлейба и Елькина об оснащении отелей Турбаза: Адлейба и Елькина об оснащении отелей

Как отметили собеседники, в основном текстильную продукцию в Абхазию завозят из Российской Федерации. Собственное производство могло бы удешевить продукцию, что было бы выгодно для туротрасли, но встает вопрос, откуда брать сырье для фабрик и будет ли стабильный спрос на продукцию? Адлейба отметил, что со стороны турбизнеса спрос на текстильную продукцию растет. По его словам, если еще несколько лет назад отели особо не тратились на текстильную продукцию, то теперь конкуренция в туриндустрии заставляет отельеров больше вкладывать в улучшение сервиса. Где и как бизнесмены закупают текстиль для абхазских гостиниц, слушайте в аудиофайле.

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