https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/v-tegerane-pereimenovali-odnu-iz-ulits-v-chest-abkhazii-1036477311.html

В Тегеране переименовали одну из улиц в честь Абхазии

В Тегеране переименовали одну из улиц в честь Абхазии

Абхазией стала называться аллея Голестан в районе шестого муниципалитета Тегерана, расположенного на улице Незами Гянджеви. 25.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-25T16:30+0300

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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Одну из улиц столицы Ирана переименовали в Абхазию, рассказал корреспонденту Sputnik посол по особым поручениям МИД республики, руководитель аппарата Всемирного абхазо-абазинского конгресса Кан Тания.Для того чтобы убедиться в подлинности прочитанного, добавил Тания, он зашел на сайт тегеранского городского совета и с помощью электронного переводчика выяснил, что аллея Голестан в районе шестого муниципалитета Тегерана, расположенного на улице Незами Гянджеви, теперь будет называться Абхазией.Этот факт Тания назвал приятным и дружеским жестом со стороны тегеранских властей, но говорить о признании суверенитета Абхазии со стороны Ирана пока рано.Посол по особым поручениям МИД Абхазии подчеркнул, что работа по установлению отношений с Ираном ведется с 2012 года, и это одно из приоритетных направлений для республики с точки зрения налаживания прямых контактов с этим государством.В первую очередь, считает Тания, нужно сделать так, чтобы в Иране больше узнали об Абхазии, и переименование улицы в честь нее – это хороший фундамент для развития такого вопроса."Может быть, стоит сейчас подхватить такую позитивную волну и выйти на связь с иранским руководством. Я уверен, что наши дипломаты так и сделают", – сказал он.По мнению Кана Тания, Абхазия тоже может последовать примеру Тегерана и назвать какую-то из улиц в стране в честь иранской столицы или же другого иранского города, но прежде этот вопрос должны изучить и привести исторические доводы абхазские ученые.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210304/Abkhaziya-i-Iran-budut-razvivat-torgovo-ekonomicheskie-otnosheniya-1031949331.html

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