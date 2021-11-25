https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/voyna-v-abkhazii-i-mirotvortsy-kakuyu-rol-sygrali-rossiyskie-voennye-1036476023.html

Война в Абхазии и миротворцы: какую роль сыграли российские военные

Война в Абхазии и миротворцы: какую роль сыграли российские военные

День российского военного миротворца ежегодно отмечается 25 ноября, соответствующий Указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин в 2016 году. 25.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-25T13:45+0300

2021-11-25T13:45+0300

2021-11-25T13:45+0300

в абхазии

миротворцы

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О том, какую роль сыграли российские миротворцы в Абхазии, как им удалось не допустить широкомасштабной войны и каким образом они помешали реваншистским идеям грузинской стороны, читайте в материале Sputnik.После войныНесмотря на то, что Отечественная война народа Абхазии формально закончилась 30 сентября 1993 года, на деле, до мира было еще далеко. Грузинские бандформирования устраивали диверсионные вылазки в восточной части республики, было много человеческих жертв.Он участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, кавалер ордена Леона. После войны по поручению Мираба Кишмария распределял силы и средства на границе по Ингуру."Где-то неделю спустя начались вылазки (диверсионных групп со стороны Грузии – ред.), и они не прекращались, каждую неделю мы теряли в террористических актах по два или три человека. Потом было подписано Соглашение о вводе миротворческих сил (14 мая 1994 года – ред.), после чего на некоторое время теракты прекратились, это длилось около полутора-двух месяцев", – вспоминает он.Самое опасное, что разрозненные банды стали координировать свои действия и выступать организованно.МиротворцыПосле ввода миротворческих сил, теракты в Галском районе стали реже, диверсанты стали искать обходные пути, рассказал Вячеслав Вардания.Главная цель, и с ней миротворцы успешно справились, была в недопущении широкомасштабных боевых действий."Я считаю, что ввод миротворцев – больше политический акт, он психологически действовал, это охлаждало пыл руководства Грузии и не давало возможности взять реванш", – сказал Вардания.Тем не менее, несмотря на присутствие российских миротворцев, грузинская сторона предприняла попытку силового решения вопроса с Абхазией."Они неоднократно предпринимали попытки вернуть Абхазию силой, и самая крупномасштабная операция, которая получила название "майские события 1998 года" (операция Вооруженных сил Абхазии по ликвидации грузинских военных формирований, пытавшихся установить контроль над территорией Галского района Абхазии – ред.). С грузинской стороны уже была подведена военная техника, террористические группы действовали внутри, а армия должна была пойти в атаку. Мы тоже подготовились, была объявлена тревога, и вместо широкомасштабной, получилась пятидневная война, власти Грузии не решились пустить в бой основные силы", – отметил он.14 мая 1994 года в Москве было подписано соглашение о прекращении огня и разъединении сил. Согласно этой договоренности в зону конфликта вводились миротворческие силы СНГ, но фактически это был российский воинский контингент.Миротворческая операция в Абхазии осуществлялась с 1994 по 2008 годы коллективными силами по поддержанию мира Содружества Независимых Государств, сформированными решением Совета глав государств СНГ на базе Вооруженных сил Российской Федерации. Официально деятельность миротворческого контингента была прекращена с 1 сентября 2008 года.

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2021

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