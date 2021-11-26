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"Авантюра американцев": кто раскачивает Остров свободы
"Авантюра американцев": кто раскачивает Остров свободы
Пять лет назад умер Фидель Кастро. Гавана продолжает социалистический курс команданте, но многие кубинцы недовольны. 26.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-26T16:45+0300
2021-11-26T16:45+0300
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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Кубинцы требуют покончить с дефицитом продуктов, обуздать инфляцию и ввезти в страну достаточное количество вакцины от коронавируса. Власти винят во всем американцев. Подробнее читайте в материале Галии Ибрагимовой для РИА Новости. "Долой коммунизм"На острове в разгаре туристический сезон, границы открыты. Но в Гаване усилили меры безопасности, потому что высока вероятность антиправительственных протестов.Звучат призывы выходить на улицы, чтобы "избавить Остров свободы от диктатуры". Но людей волнует не политика, а насущные проблемы: нет ни денег, ни работы. Летом уже были уличные акции — такой массовости на Кубе на видели лет тридцать.Помимо лозунгов "Долой диктатуру и коммунизм!", в толпе иногда раздается и "Viva Фидель". О том, что нынешняя система государственного устройства — детище команданте, вспоминают единицы. Важнее другое: при Кастро люди гордились Кубой."Я не боюсь тюрьмы"Фидель умер на 91-м году жизни. И хотя от дел он отошел еще в 2008-м, ни одно политическое решение не принималось без его участия. В последний путь его провожали миллионы."Я — Фидель!", "Да здравствует Фидель!" — выкрикивали кубинцы, следуя за кортежем с прахом команданте.Среди скорбящих были и те, кто надеялся на перемены. Социалистическая Куба, которую построил Кастро, устраивала не всех. Люди надеялись, что после эпохи команданте власти возьмут курс на демократию и реформы.Однако Фидель и сменивший его брат Рауль сделали все для сохранения своего наследия. Подготовленный ими преемник — президент Диас-Канель — пока выполняет инструкции отцов-основателей, хотя это непросто. Если команданте мог убедить кубинцев, что они живут в справедливом обществе, то нынешней власти это не удается.Когда в 1952-м власть захватил генерал Фульхенсио Батиста, молодой юрист возглавил протесты. Революция провалилась, Кастро арестовали. На суде он заявил: "Тюрьма будет для меня тяжелым испытанием. Но я не боюсь! История меня оправдает!"Фиделя приговорили к долгому сроку, однако через два года амнистировали. Он эмигрировал в Мексику и занялся подготовкой переворота. Вторая попытка оказалась удачной: в январе 1959-го генерал признал поражение. Страну возглавил Фидель.В шаге от ядерной войныКуба всегда была в центре внимания Вашингтона. От Острова свободы до Флориды всего сорок километров. В США устремились беженцы. Недовольные режимом даже пускались вплавь — за лучшей жизнью.Батиста вполне устраивал Белый дом. Американский бизнес чувствовал себя в Гаване как дома. Кастро все изменил.Наладить добрососедские отношения с США у Фиделя не получилось. Весной 1961-го американцы попытались его свергнуть, но военное вторжение сорвалось. Вскоре команданте взял курс на социализм. Началось сближение с СССР.Вашингтон ввел санкции, едва не обрушив экономику Кубы. Помогла Москва. И не только финансово. Весной 1962-го на острове разместили ракеты, способные нести ядерные боеголовки. Карибский кризис поставил мир на грань атомной войны. Катастрофы избежали лишь благодаря прямым советско-американским переговорам.Фидель негодовал: Москва и Вашингтон даже не посоветовались с ним. Чтобы задобрить команданте, Хрущев пригласил его в Советский Союз.Чапан и тюбетейка для КастроФидель гостил больше месяца. Побывал в Большом театре, Мавзолее Ленина, на базе подводных лодок в Северодвинске. Но самой необычной и запоминающейся стала поездка в Узбекистан. Руководитель республики Шараф Рашидов повсюду сопровождал команданте, выполнял любое его пожелание.В Ташкенте Кастро собрался в универмаг. Прилавки заранее завалили товарами, снизили цены. Чтобы достойно обслужить высокого гостя, за кассу посадили министра торговли Узбекистана. Тучный чиновник едва поместился в кресле. Пока команданте выбирал ремень для брюк, тот пытался понять, как вращать ручку кассы.Потом Фидель засыпал его вопросами: "Как проходит рабочий день? В чем особенности советской торговли?" Ряженый чиновник не знал, что отвечать, и покрылся потом. Помогли сотрудники универмага.Команданте часто вспоминал это путешествие и хранил подаренные узбекские чапан и тюбетейку.Социализм без командантеУход Кастро из большой политики изменил Кубу. Его брат Рауль, возглавив страну, затеял реформы. Отказался от распределительной системы продовольствия, разрешил частное предпринимательство. Это помогло справиться с дефицитом. Потекли инвестиции. Иностранному бизнесу предоставили налоговые льготы и гарантии.Восстановились дипотношения с США, Барак Обама частично снял санкции. Однако Дональд Трамп снова обострил ситуацию. При Джо Байдене пока никаких подвижек.Диас-Канель называет себя последователем братьев Кастро, продолжает реформы Рауля. Но перестраивать экономику в условиях закрытой политической системы непросто.На парадах и праздниках глава государства часто цитирует Фиделя, который в 1956-м сказал: "Мы будем или свободными, или жертвами". Но простых людей это уже не вдохновляет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20191029/Bez-Kastro-no-poka-s-Moskvoy-chto-khochet-ot-Putina-novyy-kubinskiy-lider-1028709929.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210813/Viva-Abkhaziya-priklyucheniya-Fidelya-Kastro-v-Strane-Dushi-1033031643.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20210813/Zhizn-i-smert-Fidelya-Kastro-1033031443.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210813/Chirikba-o-vizite-Fidelya-Kastro-v-Abkhaziyu-takogo-emotsionalnogo-sleda-nikto-ne-ostavlyal---1033030889.html
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политика, в мире, аналитика, куба, сша

"Авантюра американцев": кто раскачивает Остров свободы

16:45 26.11.2021
© AFP 2021 / Jim WatsonЖенщина с кубинским флагом во время акции протеста перед Белым домом в Вашингтоне, США
Женщина с кубинским флагом во время акции протеста перед Белым домом в Вашингтоне, США - Sputnik Абхазия, 1920, 26.11.2021
© AFP 2021 / Jim Watson
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Пять лет назад умер Фидель Кастро. Гавана продолжает социалистический курс команданте, но многие кубинцы недовольны.
СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Кубинцы требуют покончить с дефицитом продуктов, обуздать инфляцию и ввезти в страну достаточное количество вакцины от коронавируса. Власти винят во всем американцев. Подробнее читайте в материале Галии Ибрагимовой для РИА Новости.

"Долой коммунизм"

На острове в разгаре туристический сезон, границы открыты. Но в Гаване усилили меры безопасности, потому что высока вероятность антиправительственных протестов.
Российско-кубинские переговоры - Sputnik Абхазия, 1920, 29.10.2019
Без Кастро, но пока с Москвой: что хочет от Путина новый кубинский лидер
29 октября 2019, 11:32
Звучат призывы выходить на улицы, чтобы "избавить Остров свободы от диктатуры". Но людей волнует не политика, а насущные проблемы: нет ни денег, ни работы. Летом уже были уличные акции — такой массовости на Кубе на видели лет тридцать.
Действуя на опережение, президент Мигель Диас-Канель обратился к сторонникам с тем, чтобы те тоже вышли на улицы. Сам он видит в происходящем "инспирированную авантюру США".
Помимо лозунгов "Долой диктатуру и коммунизм!", в толпе иногда раздается и "Viva Фидель". О том, что нынешняя система государственного устройства — детище команданте, вспоминают единицы. Важнее другое: при Кастро люди гордились Кубой.

"Я не боюсь тюрьмы"

Фидель умер на 91-м году жизни. И хотя от дел он отошел еще в 2008-м, ни одно политическое решение не принималось без его участия. В последний путь его провожали миллионы.
Кубинский лидер Фидель Кастро Рус на выступлении. - Sputnik Абхазия, 1920, 13.08.2021
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"Viva, Абхазия!": приключения Фиделя Кастро в Стране Души
13 августа, 18:16
"Я — Фидель!", "Да здравствует Фидель!" — выкрикивали кубинцы, следуя за кортежем с прахом команданте.
Среди скорбящих были и те, кто надеялся на перемены. Социалистическая Куба, которую построил Кастро, устраивала не всех. Люди надеялись, что после эпохи команданте власти возьмут курс на демократию и реформы.
Однако Фидель и сменивший его брат Рауль сделали все для сохранения своего наследия. Подготовленный ими преемник — президент Диас-Канель — пока выполняет инструкции отцов-основателей, хотя это непросто. Если команданте мог убедить кубинцев, что они живут в справедливом обществе, то нынешней власти это не удается.
При этом мало кто помнит, что отец Фиделя был крупным землевладельцем и сторонником капитализма. Левые антиимпериалистические идеи поглотили будущего революционера во время учебы в Гаванском университете.
Когда в 1952-м власть захватил генерал Фульхенсио Батиста, молодой юрист возглавил протесты. Революция провалилась, Кастро арестовали. На суде он заявил: "Тюрьма будет для меня тяжелым испытанием. Но я не боюсь! История меня оправдает!"
Фиделя приговорили к долгому сроку, однако через два года амнистировали. Он эмигрировал в Мексику и занялся подготовкой переворота. Вторая попытка оказалась удачной: в январе 1959-го генерал признал поражение. Страну возглавил Фидель.

В шаге от ядерной войны

Вооруженный отряд гаитянской армии охраняет вход в Главное управление полиции, где содержатся подозреваемые в убийстве президента Гаити Жовенеля Моисея, в Порт-о-Пренсе, Гаити, 10 июля 2021 года. - Sputnik Абхазия, 1920, 11.07.2021
За что американцы убили президента Гаити
11 июля, 12:00
Куба всегда была в центре внимания Вашингтона. От Острова свободы до Флориды всего сорок километров. В США устремились беженцы. Недовольные режимом даже пускались вплавь — за лучшей жизнью.
Батиста вполне устраивал Белый дом. Американский бизнес чувствовал себя в Гаване как дома. Кастро все изменил.
Как-то он рассказал, что в детстве отправил Франклину Рузвельту письмо, поздравив его с переизбранием на третий срок. И попросил прислать десять долларов: "Я никогда не видел такую банкноту, но очень хотел бы ее иметь. Ваш друг Фидель". Администрация Рузвельта поблагодарила мальчика, однако денег не дала.
Наладить добрососедские отношения с США у Фиделя не получилось. Весной 1961-го американцы попытались его свергнуть, но военное вторжение сорвалось. Вскоре команданте взял курс на социализм. Началось сближение с СССР.
Вашингтон ввел санкции, едва не обрушив экономику Кубы. Помогла Москва. И не только финансово. Весной 1962-го на острове разместили ракеты, способные нести ядерные боеголовки. Карибский кризис поставил мир на грань атомной войны. Катастрофы избежали лишь благодаря прямым советско-американским переговорам.
Фидель негодовал: Москва и Вашингтон даже не посоветовались с ним. Чтобы задобрить команданте, Хрущев пригласил его в Советский Союз.

Чапан и тюбетейка для Кастро

Фидель гостил больше месяца. Побывал в Большом театре, Мавзолее Ленина, на базе подводных лодок в Северодвинске. Но самой необычной и запоминающейся стала поездка в Узбекистан. Руководитель республики Шараф Рашидов повсюду сопровождал команданте, выполнял любое его пожелание.
Жизнь и смерть Фиделя Кастро - Sputnik Абхазия, 1920, 13.08.2021
Жизнь и смерть Фиделя Кастро
13 августа, 17:55
В Ташкенте Кастро собрался в универмаг. Прилавки заранее завалили товарами, снизили цены. Чтобы достойно обслужить высокого гостя, за кассу посадили министра торговли Узбекистана. Тучный чиновник едва поместился в кресле. Пока команданте выбирал ремень для брюк, тот пытался понять, как вращать ручку кассы.
Потом Фидель засыпал его вопросами: "Как проходит рабочий день? В чем особенности советской торговли?" Ряженый чиновник не знал, что отвечать, и покрылся потом. Помогли сотрудники универмага.
Кастро интересовался, как узбеки выращивают хлопок. Рашидов повез его в Самарканд, Бухару, Фергану. Кубинский лидер внимательно слушал хлопкоробов, а потом сам забрался в трактор. На следующий день газета "Правда" вышла с заголовком "Фидель оседлал пустыню".
Команданте часто вспоминал это путешествие и хранил подаренные узбекские чапан и тюбетейку.

Социализм без команданте

Уход Кастро из большой политики изменил Кубу. Его брат Рауль, возглавив страну, затеял реформы. Отказался от распределительной системы продовольствия, разрешил частное предпринимательство. Это помогло справиться с дефицитом. Потекли инвестиции. Иностранному бизнесу предоставили налоговые льготы и гарантии.
Вячеслав Чирикба - Sputnik Абхазия, 1920, 13.08.2021
В Абхазии
Чирикба о визите Фиделя Кастро в Абхазию: такого эмоционального следа никто не оставлял
13 августа, 16:42
Восстановились дипотношения с США, Барак Обама частично снял санкции. Однако Дональд Трамп снова обострил ситуацию. При Джо Байдене пока никаких подвижек.
Диас-Канель называет себя последователем братьев Кастро, продолжает реформы Рауля. Но перестраивать экономику в условиях закрытой политической системы непросто.
Трудности — не повод отказываться от социализма, считает президент. "Революция по-прежнему идет по выбранному пути. На Кубе нет места тем, кто стремится к восстановлению капитализма", — говорит он.
На парадах и праздниках глава государства часто цитирует Фиделя, который в 1956-м сказал: "Мы будем или свободными, или жертвами". Но простых людей это уже не вдохновляет.
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