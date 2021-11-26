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Четыре пациента с COVID-19 скончались в Абхазии
Четыре пациента с COVID-19 скончались в Абхазии
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 104 человек из 431 протестированного в Абхазии. 26.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-26T22:48+0300
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ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Четыре пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 63 пациентов, в тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 13 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 18, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 69 пациентов, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 34600 человек. Зарегистрировано 522 летальных случаев. Выздоровели 28688 человек.
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медицина, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19

Четыре пациента с COVID-19 скончались в Абхазии

22:48 26.11.2021 (обновлено: 22:55 26.11.2021)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение больных COVID-19 в ГКБ №40
Лечение больных COVID-19 в ГКБ №40 - Sputnik Абхазия, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 104 человек из 431 протестированного в Абхазии.
СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Четыре пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Женщина 84 лет скончалась в Гудаутском госпитале, мужчина 65 лет - в Сухумской инфекционной больнице, женщины 1942 и 1948 годов рождения - в российском военном госпитале.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 63 пациентов, в тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести.
© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии
COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 26.11.2021
COVID - 19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 13 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 18, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 69 пациентов, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 34600 человек. Зарегистрировано 522 летальных случаев. Выздоровели 28688 человек.
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