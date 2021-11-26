https://sputnik-abkhazia.ru/20211126/chetyre-patsienta-s-covid-19-skonchalis-v-abkhazii-1036498200.html

Четыре пациента с COVID-19 скончались в Абхазии

Четыре пациента с COVID-19 скончались в Абхазии

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 104 человек из 431 протестированного в Абхазии. 26.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-26T22:48+0300

2021-11-26T22:48+0300

2021-11-26T22:55+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

абхазия

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Четыре пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 63 пациентов, в тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 13 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 18, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 69 пациентов, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 34600 человек. Зарегистрировано 522 летальных случаев. Выздоровели 28688 человек.

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медицина, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19