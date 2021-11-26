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Хунцария о развитии Пицунды: есть цель и желание, будем идти к этому

Хунцария о развитии Пицунды: есть цель и желание, будем идти к этому

О том, как прошел курортный сезон в Пицунде, на что направят заработанные бюджетные средства и какие первоочередные задачи стоят перед местной властью, в эфире... 26.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-26T11:45+0300

2021-11-26T11:45+0300

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Хунцария о развитии Пицунды: есть цель и желание, будем идти к этому Хунцария о развитии Пицунды: есть цель и желание, будем идти к этому

Как и в целом по республике, курортный сезон в Пицунде удался, рассказал градоначальник. Это способствовало выполнению бюджета города с профицитом. На какие цели будут направлены бюджетные средства, как город принимает участие в Инвестиционной программе, кто помогает строить дороги в Пицунде? Об этом и других важных вопросах жизнедеятельности туристического города, слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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