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Хунцария о развитии Пицунды: есть цель и желание, будем идти к этому
Хунцария о развитии Пицунды: есть цель и желание, будем идти к этому
О том, как прошел курортный сезон в Пицунде, на что направят заработанные бюджетные средства и какие первоочередные задачи стоят перед местной властью, в эфире... 26.11.2021, Sputnik Абхазия
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Хунцария о развитии Пицунды: есть цель и желание, будем идти к этому
Хунцария о развитии Пицунды: есть цель и желание, будем идти к этому
Как и в целом по республике, курортный сезон в Пицунде удался, рассказал градоначальник. Это способствовало выполнению бюджета города с профицитом. На какие цели будут направлены бюджетные средства, как город принимает участие в Инвестиционной программе, кто помогает строить дороги в Пицунде? Об этом и других важных вопросах жизнедеятельности туристического города, слушайте в аудиофайле.
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Хунцария о развитии Пицунды: есть цель и желание, будем идти к этому

11:45 26.11.2021 (обновлено: 11:59 26.11.2021)
Радио
Хунцария о развитии Пицунды: есть цель и желание, будем идти к этому
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О том, как прошел курортный сезон в Пицунде, на что направят заработанные бюджетные средства и какие первоочередные задачи стоят перед местной властью, в эфире радио Sputnik рассказал глава администрации города Пицунда Руслан Хунцария.
Как и в целом по республике, курортный сезон в Пицунде удался, рассказал градоначальник. Это способствовало выполнению бюджета города с профицитом. На какие цели будут направлены бюджетные средства, как город принимает участие в Инвестиционной программе, кто помогает строить дороги в Пицунде? Об этом и других важных вопросах жизнедеятельности туристического города, слушайте в аудиофайле.

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