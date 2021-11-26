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Лукашенко посетил лагерь беженцев
Лукашенко посетил лагерь беженцев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на границу с Польшей. 26.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-26T18:00+0300
2021-11-26T18:00+0300
2021-11-26T18:00+0300
видео
александр лукашенко
мигранты
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Там он пообщался с мигрантами и посмотрел, как их разместили. Из лагеря белорусский президент обратился к Польше и Германии с призывом помочь в ситуации с беженцами.Летом на рубеже Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались несколько тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ и задержали большинство перешедших границу. После этого беженцы разбили в лесу стихийный лагерь.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Лукашенко отметил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, александр лукашенко, мигранты, мультимедиа, видео
Лукашенко посетил лагерь беженцев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на границу с Польшей.
Там он пообщался с мигрантами и посмотрел, как их разместили. Из лагеря белорусский президент обратился к Польше и Германии с призывом помочь в ситуации с беженцами.
Летом на рубеже Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.
Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались несколько тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ и задержали большинство перешедших границу. После этого беженцы разбили в лесу стихийный лагерь.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Лукашенко отметил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".