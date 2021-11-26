https://sputnik-abkhazia.ru/20211126/takie-obstoyatelstva-gabeeva-o-konstitutsionnoy-reforme-abkhazii----1036493866.html
Такие обстоятельства: Габеева о конституционной реформе Абхазии
Такие обстоятельства: Габеева о конституционной реформе Абхазии
О конституционной реформе и том, как реализовываются права граждан, закрепленные в Конституции, в эфире радио Sputnik своим мнением поделилась судья Сухумского... 26.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-26T17:05+0300
2021-11-26T17:05+0300
2021-11-26T17:07+0300
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такие обстоятельства
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Такие обстоятельства: Габеева о конституционной реформе Абхазии
Такие обстоятельства: Габеева о конституционной реформе Абхазии
Конституция Абхазии была принята на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 3 октября 1999 года она была одобрена всенародным голосованием.Поправки в конституционную реформу не должны носить только теоретический характер, главное, в случае их принятия, чтоб они были реализованы в жизнь и принесли бы обществу только положительный результат, отметил Габеева в беседе на радио."Влезать в Конституцию, менять ее часто, даже с точки зрения законодательной техники, неэстетично, но наша Конституция претерпела с 1994 года не так много изменений, и сегодня посыл общества направлен на изменения некоторых норм, в связи с тем, что меняются политические реалии, меняются социальные реалии , эти изменения необходимо отражать в Конституции", - сказала Габеева.Судья Сухумского городского суда рассказала, насколько люди осведомлены основными своими правами и умеют ли ими пользоваться.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Габеева о конституционной реформе Абхазии
17:05 26.11.2021 (обновлено: 17:07 26.11.2021)
О конституционной реформе и том, как реализовываются права граждан, закрепленные в Конституции, в эфире радио Sputnik своим мнением поделилась судья Сухумского городского суда Зарина Габеева.
Конституция Абхазии была принята на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 3 октября 1999 года она была одобрена всенародным голосованием.
Поправки в конституционную реформу не должны носить только теоретический характер, главное, в случае их принятия, чтоб они были реализованы в жизнь и принесли бы обществу только положительный результат, отметил Габеева в беседе на радио.
"Влезать в Конституцию, менять ее часто, даже с точки зрения законодательной техники, неэстетично, но наша Конституция претерпела с 1994 года не так много изменений, и сегодня посыл общества направлен на изменения некоторых норм, в связи с тем, что меняются политические реалии, меняются социальные реалии , эти изменения необходимо отражать в Конституции", - сказала Габеева.
Судья Сухумского городского суда рассказала, насколько люди осведомлены основными своими правами и умеют ли ими пользоваться.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.