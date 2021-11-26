https://sputnik-abkhazia.ru/20211126/takie-obstoyatelstva-gabeeva-o-konstitutsionnoy-reforme-abkhazii----1036493866.html

Такие обстоятельства: Габеева о конституционной реформе Абхазии

Такие обстоятельства: Габеева о конституционной реформе Абхазии

О конституционной реформе и том, как реализовываются права граждан, закрепленные в Конституции, в эфире радио Sputnik своим мнением поделилась судья Сухумского... 26.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-26T17:05+0300

2021-11-26T17:05+0300

2021-11-26T17:07+0300

радио

такие обстоятельства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1a/1036493840_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_a625fb0ea281f98ecda9d7ae86400300.jpg

Такие обстоятельства: Габеева о конституционной реформе Абхазии Такие обстоятельства: Габеева о конституционной реформе Абхазии

Конституция Абхазии была принята на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 3 октября 1999 года она была одобрена всенародным голосованием.Поправки в конституционную реформу не должны носить только теоретический характер, главное, в случае их принятия, чтоб они были реализованы в жизнь и принесли бы обществу только положительный результат, отметил Габеева в беседе на радио."Влезать в Конституцию, менять ее часто, даже с точки зрения законодательной техники, неэстетично, но наша Конституция претерпела с 1994 года не так много изменений, и сегодня посыл общества направлен на изменения некоторых норм, в связи с тем, что меняются политические реалии, меняются социальные реалии , эти изменения необходимо отражать в Конституции", - сказала Габеева.Судья Сухумского городского суда рассказала, насколько люди осведомлены основными своими правами и умеют ли ими пользоваться.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, аудио