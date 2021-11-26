Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211126/takie-obstoyatelstva-gabeeva-o-konstitutsionnoy-reforme-abkhazii----1036493866.html
Такие обстоятельства: Габеева о конституционной реформе Абхазии
Такие обстоятельства: Габеева о конституционной реформе Абхазии
О конституционной реформе и том, как реализовываются права граждан, закрепленные в Конституции, в эфире радио Sputnik своим мнением поделилась судья Сухумского... 26.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-26T17:05+0300
2021-11-26T17:07+0300
радио
такие обстоятельства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1a/1036493840_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_a625fb0ea281f98ecda9d7ae86400300.jpg
Такие обстоятельства: Габеева о конституционной реформе Абхазии
Такие обстоятельства: Габеева о конституционной реформе Абхазии
Конституция Абхазии была принята на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 3 октября 1999 года она была одобрена всенародным голосованием.Поправки в конституционную реформу не должны носить только теоретический характер, главное, в случае их принятия, чтоб они были реализованы в жизнь и принесли бы обществу только положительный результат, отметил Габеева в беседе на радио."Влезать в Конституцию, менять ее часто, даже с точки зрения законодательной техники, неэстетично, но наша Конституция претерпела с 1994 года не так много изменений, и сегодня посыл общества направлен на изменения некоторых норм, в связи с тем, что меняются политические реалии, меняются социальные реалии , эти изменения необходимо отражать в Конституции", - сказала Габеева.Судья Сухумского городского суда рассказала, насколько люди осведомлены основными своими правами и умеют ли ими пользоваться.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1a/1036493840_65:0:1309:933_1920x0_80_0_0_d11086055fcebfa47522d4641a0ec226.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
такие обстоятельства, аудио

Такие обстоятельства: Габеева о конституционной реформе Абхазии

17:05 26.11.2021 (обновлено: 17:07 26.11.2021)
Радио
Такие обстоятельства: Габеева о конституционной реформе Абхазии
Подписаться на
О конституционной реформе и том, как реализовываются права граждан, закрепленные в Конституции, в эфире радио Sputnik своим мнением поделилась судья Сухумского городского суда Зарина Габеева.
Конституция Абхазии была принята на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 3 октября 1999 года она была одобрена всенародным голосованием.
Поправки в конституционную реформу не должны носить только теоретический характер, главное, в случае их принятия, чтоб они были реализованы в жизнь и принесли бы обществу только положительный результат, отметил Габеева в беседе на радио.
"Влезать в Конституцию, менять ее часто, даже с точки зрения законодательной техники, неэстетично, но наша Конституция претерпела с 1994 года не так много изменений, и сегодня посыл общества направлен на изменения некоторых норм, в связи с тем, что меняются политические реалии, меняются социальные реалии , эти изменения необходимо отражать в Конституции", - сказала Габеева.
Судья Сухумского городского суда рассказала, насколько люди осведомлены основными своими правами и умеют ли ими пользоваться.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:05Такие обстоятельства: Габеева о конституционной реформе Абхазии
17:00Молдавия выплатила "Газпрому" долг в 74 миллиона долларов
16:45"Авантюра американцев": кто раскачивает Остров свободы
16:00Ботсванский гипермутант: надвигается новый особо опасный штамм коронавируса
15:10Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 27 и 28 ноября
14:30Ложь о прививках: стоит ли России ставить на себе эксперимент
14:00Жители Гала не смогут пересекать границу по форме №9 с нового года
13:15Тания об улице в Тегеране в честь Абхазии: красивый жест, демонстрирует уважение
12:30"Накопились вопросы": зачем Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Сочи
11:45Хунцария о развитии Пицунды: есть цель и желание, будем идти к этому
11:00Убийственный свет: найден новый способ борьбы с возбудителем COVID-19
10:15Суд пересмотрит меру пресечения в отношении жителя Ткуарчал, обвиняемого в убийстве
09:30Конституция Абхазии: из истории основного закона страны
00:30В Абхазии зафиксировано 120 новых случаев COVID-19
ВчераГлавный санврач Абхазии рассказала об эпидситуации премьер-министру
ВчераРоссийские военные следят за эсминцем США, зашедшим в акваторию Черного моря
ВчераПо регистрации: выставка абхазских художников состоится в Сухуме
ВчераРусское оружие: предварительные итоги 2021 года
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 ноября
ВчераРосздравнадзор зарегистрировал тест-систему для быстрого выявления COVID-19