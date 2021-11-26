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Тания об улице в Тегеране в честь Абхазии: красивый жест, демонстрирует уважение
Тания об улице в Тегеране в честь Абхазии: красивый жест, демонстрирует уважение
Посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания назвал приятным и добрым жестом со стороны тегеранских властей переименование одной из улиц столицы Ирана в... 26.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-26T13:15+0300
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Тания о улице в Тегеране в честь Абхазии: красивый жест, демонстрирует уважение
Тания о улице в Тегеране в честь Абхазии: красивый жест, демонстрирует уважение
Тегеранский городской совет принял решение о переименовании улиц проспекта Вали- Аср на названия республик и городов Кавказа. Абхазией стала называться аллея Голестан в районе шестого муниципалитета Тегерана, расположенного на улице Низами Гянджеви.Данный факт, посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания назвал красивым жестом, но говорить о признании суверенитета Абхазии со стороны Ирана пока рано."Нам еще предстоит преодолеть немалый путь в деле укрепления отношений с народом и руководством Ирана, но в любом случае это красивый жест, который демонстрирует уважение иранского народа в целом к народам, республикам Кавказа. Также это подтверждение того, что между нами очень много общего, у нас была общая история и это такой сигнал для интенсификации взаимоотношений с Ираном",- сказал Тания.Он подчеркнул, что работа по установлению отношений с Ираном ведется с 2012 года, и это одно из приоритетных направлений для республики с точки зрения налаживания прямых контактов с этим государством.В первую очередь, считает Тания, нужно сделать так, чтобы в Иране больше узнали об Абхазии, и переименование улицы в честь нее – это хороший фундамент для развития такого вопроса.
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Тания об улице в Тегеране в честь Абхазии: красивый жест, демонстрирует уважение
13:15 26.11.2021 (обновлено: 13:36 26.11.2021)
Посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания назвал приятным и добрым жестом со стороны тегеранских властей переименование одной из улиц столицы Ирана в честь Абхазии.
Тегеранский городской совет принял решение о переименовании улиц проспекта Вали- Аср на названия республик и городов Кавказа. Абхазией стала называться аллея Голестан в районе шестого муниципалитета Тегерана, расположенного на улице Низами Гянджеви.
Данный факт, посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания назвал красивым жестом, но говорить о признании суверенитета Абхазии со стороны Ирана пока рано.
"Нам еще предстоит преодолеть немалый путь в деле укрепления отношений с народом и руководством Ирана, но в любом случае это красивый жест, который демонстрирует уважение иранского народа в целом к народам, республикам Кавказа. Также это подтверждение того, что между нами очень много общего, у нас была общая история и это такой сигнал для интенсификации взаимоотношений с Ираном",- сказал Тания.
Он подчеркнул, что работа по установлению отношений с Ираном ведется с 2012 года, и это одно из приоритетных направлений для республики с точки зрения налаживания прямых контактов с этим государством.
В первую очередь, считает Тания, нужно сделать так, чтобы в Иране больше узнали об Абхазии, и переименование улицы в честь нее – это хороший фундамент для развития такого вопроса.