https://sputnik-abkhazia.ru/20211126/v-abkhazii-zafiksirovano-120-novykh-sluchaev-covid-19-1036488331.html

В Абхазии зафиксировано 120 новых случаев COVID-19

В Абхазии зафиксировано 120 новых случаев COVID-19

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 34496 человек. Зарегистрировано 518 летальных случаев. Выздоровели 28650... 26.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-26T00:30+0300

2021-11-26T00:30+0300

2021-11-26T00:30+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

абхазия

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 120 человек из 490 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 65 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 19, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 69 пациентов, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

медицина, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19