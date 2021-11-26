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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211126/v-abkhazii-zafiksirovano-120-novykh-sluchaev-covid-19-1036488331.html
В Абхазии зафиксировано 120 новых случаев COVID-19
В Абхазии зафиксировано 120 новых случаев COVID-19
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 34496 человек. Зарегистрировано 518 летальных случаев. Выздоровели 28650... 26.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-26T00:30+0300
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ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
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мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 120 человек из 490 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 65 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 19, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 69 пациентов, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья.
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медицина, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19

В Абхазии зафиксировано 120 новых случаев COVID-19

00:30 26.11.2021
© Sputnik / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкГоспиталь для лечения больных Covid-19
Госпиталь для лечения больных Covid-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / Георгий Зимарев
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 34496 человек. Зарегистрировано 518 летальных случаев. Выздоровели 28650 человек.
СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 120 человек из 490 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 65 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 19, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 69 пациентов, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья.
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