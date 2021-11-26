https://sputnik-abkhazia.ru/20211126/zhiloy-dom-sgorel-v-sele-agubedia-1036495941.html

Жилой дом сгорел в селе Агубедиа

Жилой дом сгорел в селе Агубедиа

На улице оказалась многодетная семья - родители и четыре ребенка, школьники. 26.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-26T18:21+0300

2021-11-26T18:21+0300

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в абхазии

происшествия

ткуарчальский район

мчс абхазии

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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Деревянный бельэтажный дом сгорел в селе Агубедиа Ткуарчалского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Сигнал о возгорании поступил в ведомство в 15:59 в пятницу 26 ноября.По предварительной версии причиной происшествия стало замыкание в электропроводке.

ткуарчальский район

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, ткуарчальский район, мчс абхазии