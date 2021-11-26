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Жилой дом сгорел в селе Агубедиа
Жилой дом сгорел в селе Агубедиа
На улице оказалась многодетная семья - родители и четыре ребенка, школьники. 26.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-26T18:21+0300
2021-11-26T18:21+0300
2021-11-26T18:22+0300
в абхазии
происшествия
ткуарчальский район
мчс абхазии
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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Деревянный бельэтажный дом сгорел в селе Агубедиа Ткуарчалского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Сигнал о возгорании поступил в ведомство в 15:59 в пятницу 26 ноября.По предварительной версии причиной происшествия стало замыкание в электропроводке.
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происшествия, ткуарчальский район, мчс абхазии
Жилой дом сгорел в селе Агубедиа
18:21 26.11.2021 (обновлено: 18:22 26.11.2021)
На улице оказалась многодетная семья - родители и четыре ребенка, школьники.
СУХУМ, 26 ноя - Sputnik.
Деревянный бельэтажный дом сгорел в селе Агубедиа Ткуарчалского района, сообщает
пресс-служба МЧС Абхазии.
Сигнал о возгорании поступил в ведомство в 15:59 в пятницу 26 ноября.
К приезду пожарных дом был полностью охвачен пламенем, и несмотря на усилия спасателей, полностью выгорел. Без крыши над головой осталась многодетная семья.
По предварительной версии причиной происшествия стало замыкание в электропроводке.