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Жилой дом сгорел в селе Агубедиа
Жилой дом сгорел в селе Агубедиа
На улице оказалась многодетная семья - родители и четыре ребенка, школьники. 26.11.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
происшествия
ткуарчальский район
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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Деревянный бельэтажный дом сгорел в селе Агубедиа Ткуарчалского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Сигнал о возгорании поступил в ведомство в 15:59 в пятницу 26 ноября.По предварительной версии причиной происшествия стало замыкание в электропроводке.
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происшествия, ткуарчальский район, мчс абхазии

Жилой дом сгорел в селе Агубедиа

18:21 26.11.2021 (обновлено: 18:22 26.11.2021)
© Foto / МЧС АбхазииПожар в Ткуарчалском районе
Пожар в Ткуарчалском районе - Sputnik Абхазия, 1920, 26.11.2021
© Foto / МЧС Абхазии
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На улице оказалась многодетная семья - родители и четыре ребенка, школьники.
СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Деревянный бельэтажный дом сгорел в селе Агубедиа Ткуарчалского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Сигнал о возгорании поступил в ведомство в 15:59 в пятницу 26 ноября.
К приезду пожарных дом был полностью охвачен пламенем, и несмотря на усилия спасателей, полностью выгорел. Без крыши над головой осталась многодетная семья.
По предварительной версии причиной происшествия стало замыкание в электропроводке.
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