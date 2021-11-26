https://sputnik-abkhazia.ru/20211126/zhiteli-gala-ne-smogut-peresekat-granitsu-po-forme-9-s-novogo-goda-1036490794.html

Жители Гала не смогут пересекать границу по форме №9 с нового года

Жители Гала не смогут пересекать границу по форме №9 с нового года

Постановлением Кабинета министров Абхазии от 30 декабря 2020 года срок действия формы №9 был продлен до 1 января 2022 года. 26.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-26T14:00+0300

2021-11-26T14:00+0300

2021-11-26T14:00+0300

паспортизация

галский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/08/15/1030797567_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_e77620d3bb672662dee7dd5c5add607c.jpg

СУХУМ, 26 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Срок действия формы №9 в Абхазии истекает с 1 января 2022 года. Жители Галского района, обладающие только этим документом, не смогут пересекать границу по реке Ингур. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал заместитель главы администрации Галского района Джамбул Кортава."Исходя из этого с 1 января 2022 года право на въезд и выезд через КПП Ингур будет приостановлено (по форме №9 - прим.). Жителям Галского района, кто еще не подал документы на паспорт гражданина Абхазии или на вид на жительство в кратчайшие сроки необходимо это сделать", - пояснил он.Для продления срока действия документа руководству Гала необходимо будет обратиться к правительству.В Галском районе проживает более 30 тысяч человек, из них более пяти тысяч имеют только форму №9. Паспортом гражданина Абхазии обладают всего 1049 человек, еще 19 тысяч 707 человек оформили вид на жительство. В 2014 году в абхазском политическом обществе всплыл вопрос незаконной паспортизации жителей Галского района. Этот вопрос стал одной из причин политических событий мая-начала июня 2014 года, приведших к смене власти в республике. В итоге абхазское гражданство жителей Галского района было аннулировано. Началась новая паспортизация. Однако, процесс затянулся из-за того, что многие жители Галского района имеют грузинское гражданство, от которого нужно отказаться, чтобы иметь право на получение гражданства Абхазии. Это стало причиной переноса выборов в районное Собрание еще пять лет назад. В Гале просто-напросто не было электората, потому как по законодательству республики правом голоса обладают только граждане Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20170420/yurist-vydacha-vida-na-zhitelstvo-daet-bolshe-vozmozhnostej-1020867417.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210218/Vopros-vyborov-pochemu-v-Galskom-rayone-slozhno-izbirat-deputatov-1031859143.html

галский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

паспортизация, галский район