https://sputnik-abkhazia.ru/20211126/zhiteli-gala-ne-smogut-peresekat-granitsu-po-forme-9-s-novogo-goda-1036490794.html
Жители Гала не смогут пересекать границу по форме №9 с нового года
Жители Гала не смогут пересекать границу по форме №9 с нового года
Постановлением Кабинета министров Абхазии от 30 декабря 2020 года срок действия формы №9 был продлен до 1 января 2022 года. 26.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-26T14:00+0300
2021-11-26T14:00+0300
2021-11-26T14:00+0300
паспортизация
галский район
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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Срок действия формы №9 в Абхазии истекает с 1 января 2022 года. Жители Галского района, обладающие только этим документом, не смогут пересекать границу по реке Ингур. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал заместитель главы администрации Галского района Джамбул Кортава."Исходя из этого с 1 января 2022 года право на въезд и выезд через КПП Ингур будет приостановлено (по форме №9 - прим.). Жителям Галского района, кто еще не подал документы на паспорт гражданина Абхазии или на вид на жительство в кратчайшие сроки необходимо это сделать", - пояснил он.Для продления срока действия документа руководству Гала необходимо будет обратиться к правительству.В Галском районе проживает более 30 тысяч человек, из них более пяти тысяч имеют только форму №9. Паспортом гражданина Абхазии обладают всего 1049 человек, еще 19 тысяч 707 человек оформили вид на жительство. В 2014 году в абхазском политическом обществе всплыл вопрос незаконной паспортизации жителей Галского района. Этот вопрос стал одной из причин политических событий мая-начала июня 2014 года, приведших к смене власти в республике. В итоге абхазское гражданство жителей Галского района было аннулировано. Началась новая паспортизация. Однако, процесс затянулся из-за того, что многие жители Галского района имеют грузинское гражданство, от которого нужно отказаться, чтобы иметь право на получение гражданства Абхазии. Это стало причиной переноса выборов в районное Собрание еще пять лет назад. В Гале просто-напросто не было электората, потому как по законодательству республики правом голоса обладают только граждане Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20170420/yurist-vydacha-vida-na-zhitelstvo-daet-bolshe-vozmozhnostej-1020867417.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210218/Vopros-vyborov-pochemu-v-Galskom-rayone-slozhno-izbirat-deputatov-1031859143.html
галский район
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паспортизация, галский район
Жители Гала не смогут пересекать границу по форме №9 с нового года
Постановлением Кабинета министров Абхазии от 30 декабря 2020 года срок действия формы №9 был продлен до 1 января 2022 года.
СУХУМ, 26 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Срок действия формы №9 в Абхазии истекает с 1 января 2022 года. Жители Галского района, обладающие только этим документом, не смогут пересекать границу по реке Ингур. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал заместитель главы администрации Галского района Джамбул Кортава.
"Исходя из этого с 1 января 2022 года право на въезд и выезд через КПП Ингур будет приостановлено (по форме №9 - прим.). Жителям Галского района, кто еще не подал документы на паспорт гражданина Абхазии или на вид на жительство в кратчайшие сроки необходимо это сделать", - пояснил он.
Для продления срока действия документа руководству Гала необходимо будет обратиться к правительству.
В Галском районе проживает более 30 тысяч человек, из них более пяти тысяч имеют только форму №9. Паспортом гражданина Абхазии обладают всего 1049 человек, еще 19 тысяч 707 человек оформили вид на жительство.
"Чтобы получить вид на жительство в течение 10 лет человек должен проживать на территории республики. Затем только человек может претендовать на получение абхазского гражданства. Но для получения паспорта необходимо отказаться от грузинского гражданства", - напомнил Кортава.
В 2014 году в абхазском политическом обществе всплыл вопрос незаконной паспортизации жителей Галского района. Этот вопрос стал одной из причин политических событий мая-начала июня 2014 года, приведших к смене власти в республике. В итоге абхазское гражданство жителей Галского района было аннулировано. Началась новая паспортизация. Однако, процесс затянулся из-за того, что многие жители Галского района имеют грузинское гражданство, от которого нужно отказаться, чтобы иметь право на получение гражданства Абхазии. Это стало причиной переноса выборов в районное Собрание еще пять лет назад. В Гале просто-напросто не было электората, потому как по законодательству республики правом голоса обладают только граждане Абхазии.