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Две пациентки с COVID-19 скончались в мобильном госпитале в Сухуме
Две пациентки с COVID-19 скончались в мобильном госпитале в Сухуме
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 34652 человека. Зарегистрировано 524 летальных случая. Выздоровели 28688... 27.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-27T22:49+0300
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ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Две пациентки 1955 и 1949 годов рождения с COVID-19 скончались в российском военном госпитале в Сухуме, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 62 пациента, в тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 17, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 73 пациента, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья.
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медицина, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19

Две пациентки с COVID-19 скончались в мобильном госпитале в Сухуме

22:49 27.11.2021 (обновлено: 22:56 27.11.2021)
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с Covid-19 в "красной зоне" больницы города Рассказово
Лечение пациентов с Covid-19 в красной зоне больницы города Рассказово - Sputnik Абхазия, 1920, 27.11.2021
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 34652 человека. Зарегистрировано 524 летальных случая. Выздоровели 28688 человек.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Две пациентки 1955 и 1949 годов рождения с COVID-19 скончались в российском военном госпитале в Сухуме, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 52 человек из 83 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 62 пациента, в тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести.
© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии
Covid-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 27.11.2021
Covid-19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 17, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 73 пациента, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья.
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