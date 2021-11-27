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Две пациентки с COVID-19 скончались в мобильном госпитале в Сухуме

Две пациентки с COVID-19 скончались в мобильном госпитале в Сухуме

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 34652 человека. Зарегистрировано 524 летальных случая. Выздоровели 28688... 27.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-27T22:49+0300

2021-11-27T22:49+0300

2021-11-27T22:56+0300

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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Две пациентки 1955 и 1949 годов рождения с COVID-19 скончались в российском военном госпитале в Сухуме, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 62 пациента, в тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 17, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 73 пациента, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья.

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медицина, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19