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Джопуа рассказал, как болеют коронавирусом дети в Абхазии
Джопуа рассказал, как болеют коронавирусом дети в Абхазии
О ситуация с заболеваемостью коронавирусом среди детей, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал главный врач Республиканской детской больницы Игорь Джопуа. 27.11.2021, Sputnik Абхазия
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Джопуа
Джопуа
По словам Джопуа, последние полгода ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией у детей остается стабильной. "У нас работает дневной стационар. Ежедневно мы обслуживаем 5-6 детей, которым требуется внутривенное вливание, ПЦР-тесты, осмотр. Сказать, что наблюдается рост не могу, даже можно сказать, что наблюдается небольшое снижение", - сообщил врач. Говоря о течение заболевания, Джопуа отметил, что дети легче, чем взрослые переносят коронавирус, но в редких случая бывают и тяжелые случаи."У нас, к счастью, не приходилось наблюдать цитокиновый шторм у детей. Больше есть постковидные осложнения. В основном коронавирус протекает бессимптомно, и не всегда родители могут распознать, что у ребенка, и зачастую к нам попадают уже с пневмонией. Сам вирус в организме уже не находится, но после себя оставляет сложные заболевания", - рассказал Игорь Джопуа. Интервью с главным врачом Республиканской детской больницы слушайте в аудиофайле.
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Джопуа рассказал, как болеют коронавирусом дети в Абхазии

19:20 27.11.2021 (обновлено: 21:37 27.11.2021)
Радио
Джопуа
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О ситуация с заболеваемостью коронавирусом среди детей, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал главный врач Республиканской детской больницы Игорь Джопуа.
По словам Джопуа, последние полгода ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией у детей остается стабильной.
"У нас работает дневной стационар. Ежедневно мы обслуживаем 5-6 детей, которым требуется внутривенное вливание, ПЦР-тесты, осмотр. Сказать, что наблюдается рост не могу, даже можно сказать, что наблюдается небольшое снижение", - сообщил врач.
Говоря о течение заболевания, Джопуа отметил, что дети легче, чем взрослые переносят коронавирус, но в редких случая бывают и тяжелые случаи.
"У нас, к счастью, не приходилось наблюдать цитокиновый шторм у детей. Больше есть постковидные осложнения. В основном коронавирус протекает бессимптомно, и не всегда родители могут распознать, что у ребенка, и зачастую к нам попадают уже с пневмонией. Сам вирус в организме уже не находится, но после себя оставляет сложные заболевания", - рассказал Игорь Джопуа.
Интервью с главным врачом Республиканской детской больницы слушайте в аудиофайле.
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