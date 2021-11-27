https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/eremenko-rasskazal-kak-izmenilos-techenie-koronavirusnoy-infektsii-v-abkhazii--1036496280.html

Еременко рассказал, как изменилось течение коронавирусной инфекции в Абхазии

Еременко рассказал, как изменилось течение коронавирусной инфекции в Абхазии

Начальник отделения анестезиологии и реанимации мобильного госпиталя Минобороны России в Сухуме Иван Еременко в эфире радио Sputnik рассказал об отличительных... 27.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-27T12:12+0300

2021-11-27T12:12+0300

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Еременко рассказал, как изменилось течение коронавирусной инфекции в Абхазии Еременко рассказал, как изменилось течение коронавирусной инфекции в Абхазии

Эпидемиологическая ситуация в Абхазии остается сложной, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией не спадает, степень тяжести течения болезни ухудшается, растет число летальных случаев, заявила главный санитарный врач республики Людмила Скорик на встрече с премьер-министром Александром Анквабом."Отличительные особенности течения инфекции заключаются в том, что мы имеем дело с "дельта" штаммом, а он протекает гораздо тяжелее и тяжесть состояния пациентов гораздо хуже. Но вот что касается нового штамма, "дельта плюс", ничего не могу сказать, потому как не было у нас такой возможности диагностировать. Резких ухудшений по течению заболевании, когда человек поступает и за два дня сгорел, такого мы не видим. Количество реанимационных больных остается большим, а заболеваемость, создается впечатление, что снижается, однако тяжелых больных остается по-прежнему много", - отметил Еременко.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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