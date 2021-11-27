https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/militsiya-zaderzhala-muzhchinu-otkryvshego-strelbu-u-zdaniya-chernomorenergo-1036503622.html

Милиция задержала мужчину, открывшего стрельбу у здания "Черноморэнерго"

Милиция задержала мужчину, открывшего стрельбу у здания "Черноморэнерго"

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет. 27.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-27T16:29+0300

2021-11-27T16:29+0300

2021-11-27T17:04+0300

в абхазии

происшествия

мвд абхазии

черноморэнерго

стрельба

сухум

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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Сотрудники угрозыска УВД по Сухуму задержали Алхаса Хварцкия, который открыл стрельбу у здания "Черноморэнерго". Об этом сообщает пресс-служба МВД. По данным следствия, Хварцкия примерно в 22:50 25 ноября произвел восемь выстрелов в сторону здания "Черноморэнерго", расположенного на улице Гумистинская в Сухуме. Он также произвел семь выстрелов при задержании, после чего был обезоружен сотрудниками милиции и задержан на месте преступления.Следственным отделом УВД по Сухуму в отношении Хварцкия возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, "грубого нарушения общественного порядка, совершенного с применением оружия, а также связанного с сопротивлением представителю власти, пресекающему нарушение общественного порядка". Оружие, из которого стрелял Хварцкия изъято и направлено на экспертизу.Названное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210323/Zakonnyy-oborot-chto-nuzhno-znat-o-grazhdanskom-oruzhii-1032068738.html

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происшествия, мвд абхазии, черноморэнерго, стрельба, сухум