https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/nazvana-data-vypuska-preparata-iz-antitel-dlya-lecheniya-patsientov-s-covid-19-1036504556.html
Названа дата выпуска препарата из антител для лечения пациентов с COVID-19
Названа дата выпуска препарата из антител для лечения пациентов с COVID-19
Клинические испытания препарата от COVID из антител займут три-четыре месяца. 27.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-27T18:30+0300
2021-11-27T18:30+0300
2021-11-27T18:28+0300
россия
вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/14/1036417728_0:209:2894:1837_1920x0_80_0_0_bf52baf58fc925e2bf02eff41097fa8c.jpg
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Препарат от коронавируса на основе антител, разрабатываемый НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начнут массово применять не раньше конца следующего года. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".Клинические испытания препарата запланированы на январь. Предполагается, что они продлятся 3-4 месяца.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/14/1036417728_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_c0aae5d59c0809060c3217e7859e7de9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Названа дата выпуска препарата из антител для лечения пациентов с COVID-19
Клинические испытания препарата от COVID из антител займут три-четыре месяца.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik.
Препарат от коронавируса на основе антител, разрабатываемый НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начнут массово применять не раньше конца следующего года. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".
"Этот препарат увидит жизнь, по всей видимости, в лучшем случае в конце наступающего года, а не в начале", - рассказал Гинцбург в интервью Сергею Брилеву в программе "Вести в субботу".
Клинические испытания препарата запланированы на январь. Предполагается, что они продлятся 3-4 месяца.