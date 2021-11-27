Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/nazvana-data-vypuska-preparata-iz-antitel-dlya-lecheniya-patsientov-s-covid-19-1036504556.html
Названа дата выпуска препарата из антител для лечения пациентов с COVID-19
Названа дата выпуска препарата из антител для лечения пациентов с COVID-19
Клинические испытания препарата от COVID из антител займут три-четыре месяца. 27.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-27T18:30+0300
2021-11-27T18:28+0300
россия
вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/14/1036417728_0:209:2894:1837_1920x0_80_0_0_bf52baf58fc925e2bf02eff41097fa8c.jpg
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Препарат от коронавируса на основе антител, разрабатываемый НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начнут массово применять не раньше конца следующего года. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".Клинические испытания препарата запланированы на январь. Предполагается, что они продлятся 3-4 месяца.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/14/1036417728_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_c0aae5d59c0809060c3217e7859e7de9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Названа дата выпуска препарата из антител для лечения пациентов с COVID-19

18:30 27.11.2021
© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкГраффити "Я благодарю врачей" в Сочи
Граффити Я благодарю врачей в Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 27.11.2021
© Sputnik / Артур Лебедев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Клинические испытания препарата от COVID из антител займут три-четыре месяца.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Препарат от коронавируса на основе антител, разрабатываемый НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начнут массово применять не раньше конца следующего года. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".
"Этот препарат увидит жизнь, по всей видимости, в лучшем случае в конце наступающего года, а не в начале", - рассказал Гинцбург в интервью Сергею Брилеву в программе "Вести в субботу".
Клинические испытания препарата запланированы на январь. Предполагается, что они продлятся 3-4 месяца.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:15В ВОЗ выдвинули гипотезу происхождения омикрон-штамма коронавируса
19:20Джопуа рассказал, как болеют коронавирусом дети в Абхазии
18:30Названа дата выпуска препарата из антител для лечения пациентов с COVID-19
17:40Джопуа: наблюдается небольшое снижение числа случаев COVID-19 среди детей в Абхазии
16:47Сотрудники МВД Абхазии задержали разыскиваемого Гарри Авидзба
16:29Милиция задержала мужчину, открывшего стрельбу у здания "Черноморэнерго"
16:00Европа ошиблась в расчетах и сделала "Газпром" акулой рынка
15:10"Прививка или смерть": на Россию движется волна, захлестнувшая Европу
14:20Глава Сухума назвал сроки завершения строительства приюта для собак
13:30Сивков о военном противостоянии России и Запада: назревает конфликт
12:45Туристический поезд "Сочи" совершит новогодний рейс в Абхазию
12:00Гинцбург рассказал, как создать в организме "двойной барьер" для COVID-19
11:12"Правда тела". Можно ли похудеть быстро
11:10Подъем самшита, проблемы и успехи: интервью главы Пицунды
10:10Врач рассказал, как "слезть" с таблеток от давления на фоне COVID
09:30"Омикрон": что известно о новом штамме коронавируса
08:45Пресечена табачная контрабанда из Галского района в Грузию
ВчераЧетыре пациента с COVID-19 скончались в Абхазии
ВчераЭнвер Бзагуа победил в рейтинговом бою в Москве
ВчераВ НАТО намерены обсудить с Украиной и Грузией ситуацию в Черном море