https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/nazvana-data-vypuska-preparata-iz-antitel-dlya-lecheniya-patsientov-s-covid-19-1036504556.html

Названа дата выпуска препарата из антител для лечения пациентов с COVID-19

Названа дата выпуска препарата из антител для лечения пациентов с COVID-19

Клинические испытания препарата от COVID из антител займут три-четыре месяца. 27.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-27T18:30+0300

2021-11-27T18:30+0300

2021-11-27T18:28+0300

россия

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Препарат от коронавируса на основе антител, разрабатываемый НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начнут массово применять не раньше конца следующего года. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".Клинические испытания препарата запланированы на январь. Предполагается, что они продлятся 3-4 месяца.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19