https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/pravda-tela-mozhno-li-pokhudet-bystro-1036482521.html
"Правда тела". Можно ли похудеть быстро
"Правда тела". Можно ли похудеть быстро
Обсуждаем, в какие сроки физически способно меняться наше тело, сколько времени нужно для смены пищевых привычек, и ниже каких границ по калоражу лучше не... 27.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-27T11:12+0300
2021-11-27T11:12+0300
2021-11-27T11:12+0300
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"Правда тела". Можно ли похудеть быстро
"Правда тела". Можно ли похудеть быстро
Как использовать для ограничения своих порций стакан, или даже миску для кошачьего корма? Почему не стоит есть пюрированный картофель (и какой можно, а какой - нельзя, если вы худеете)? Объясняет врач-диетолог, терапевт, гастроэнтеролог, руководитель Клиники коррекции веса и диетологии Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова Светлана Исакова.01:00 Насколько физически возможно быстро похудеть03:40 “От полупроцента до процента веса в неделю - можно снизить”06:15 Почему нельзя похудеть быстро. “Бодрым себя точно не будешь чувствовать”07:30 Что происходит с желчным пузырем, если пытаться худеть экстремально быстро09:20 “Оказывается, жир, который нас окружает, выполняет инженерную роль”11:20 Сколько времени нужно, чтобы изменились пищевые привычки14:00 Почему нужно убрать все лишние жиры15:00 Как действовать, чтобы скинуть 3 кг за неделю16:30 Какой картофель нельзя, а какой - можно19:00 Бывают ли растянутые желудки19:50 “У меня был пациент, который мог съесть 8 литров за один раз”20:15 “На свадьбы в среднем берётся от полутора до двух кг еды на гостя”21:40 Полезная методика: мерить еду стаканамиСлушайте подкасты РИА Новости.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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"Правда тела". Можно ли похудеть быстро
Обсуждаем, в какие сроки физически способно меняться наше тело, сколько времени нужно для смены пищевых привычек, и ниже каких границ по калоражу лучше не опускаться.
Как использовать для ограничения своих порций стакан, или даже миску для кошачьего корма? Почему не стоит есть пюрированный картофель (и какой можно, а какой - нельзя, если вы худеете)? Объясняет врач-диетолог, терапевт, гастроэнтеролог, руководитель Клиники коррекции веса и диетологии Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова
Светлана Исакова.
01:00 Насколько физически возможно быстро похудеть
03:40 “От полупроцента до процента веса в неделю - можно снизить”
06:15 Почему нельзя похудеть быстро. “Бодрым себя точно не будешь чувствовать”
07:30 Что происходит с желчным пузырем, если пытаться худеть экстремально быстро
09:20 “Оказывается, жир, который нас окружает, выполняет инженерную роль”
11:20 Сколько времени нужно, чтобы изменились пищевые привычки
14:00 Почему нужно убрать все лишние жиры
15:00 Как действовать, чтобы скинуть 3 кг за неделю
16:30 Какой картофель нельзя, а какой - можно
19:00 Бывают ли растянутые желудки
19:50 “У меня был пациент, который мог съесть 8 литров за один раз”
20:15 “На свадьбы в среднем берётся от полутора до двух кг еды на гостя”
21:40 Полезная методика: мерить еду стаканами