https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/pravda-tela-mozhno-li-pokhudet-bystro-1036482521.html

"Правда тела". Можно ли похудеть быстро

"Правда тела". Можно ли похудеть быстро

Обсуждаем, в какие сроки физически способно меняться наше тело, сколько времени нужно для смены пищевых привычек, и ниже каких границ по калоражу лучше не... 27.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-27T11:12+0300

2021-11-27T11:12+0300

2021-11-27T11:12+0300

радио

подкасты риа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/19/1036482474_0:24:640:384_1920x0_80_0_0_af05c82267338c55f7d6b5c468b4df77.jpg

"Правда тела". Можно ли похудеть быстро "Правда тела". Можно ли похудеть быстро

Как использовать для ограничения своих порций стакан, или даже миску для кошачьего корма? Почему не стоит есть пюрированный картофель (и какой можно, а какой - нельзя, если вы худеете)? Объясняет врач-диетолог, терапевт, гастроэнтеролог, руководитель Клиники коррекции веса и диетологии Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова Светлана Исакова.01:00 Насколько физически возможно быстро похудеть03:40 “От полупроцента до процента веса в неделю - можно снизить”06:15 Почему нельзя похудеть быстро. “Бодрым себя точно не будешь чувствовать”07:30 Что происходит с желчным пузырем, если пытаться худеть экстремально быстро09:20 “Оказывается, жир, который нас окружает, выполняет инженерную роль”11:20 Сколько времени нужно, чтобы изменились пищевые привычки14:00 Почему нужно убрать все лишние жиры15:00 Как действовать, чтобы скинуть 3 кг за неделю16:30 Какой картофель нельзя, а какой - можно19:00 Бывают ли растянутые желудки19:50 “У меня был пациент, который мог съесть 8 литров за один раз”20:15 “На свадьбы в среднем берётся от полутора до двух кг еды на гостя”21:40 Полезная методика: мерить еду стаканамиСлушайте подкасты РИА Новости.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты риа, аудио