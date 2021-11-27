https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/presechena-tabachnaya-kontrabanda-iz-galskogo-rayona-v-gruziyu--1036497376.html
Пресечена табачная контрабанда из Галского района в Грузию
Пресечена табачная контрабанда из Галского района в Грузию
Правоохранительные подразделения Государственного таможенного комитета республики все еще проводят проверочные мероприятия. 27.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-27T08:45+0300
2021-11-27T08:45+0300
2021-11-27T08:45+0300
в абхазии
сигареты
контрабанда
грузия
галский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1a/1036497325_0:58:926:579_1920x0_80_0_0_7eb7b08b06bfd6bf1b9ab23da141f86e.jpg
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Абхазии обнаружили табачную продукцию в количестве 20 тысяч штук в селе Хашта Галского района. Об этом сообщается на сайте ГТК. Правоохранительные подразделения ГТК проводятся проверочные мероприятия.В сентябре СГБ сообщала, что за июль и август 2021 года сотрудники службы и Пограничного Управления ФСБ России в Абхазии пресекли 19 попыток незаконного перемещения через абхазо-грузинскую госграницу товаров различного назначения на общую сумму в 3,6 миллиона рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210910/Na-Psou-presechena-kontrabanda-tovarov-na-35-millionov-rubley-v-iyule-i-avguste-1033182188.html
грузия
галский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1a/1036497325_39:0:888:637_1920x0_80_0_0_494dd795658877bee3fffaa679eb5c99.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сигареты, контрабанда, грузия, галский район
Пресечена табачная контрабанда из Галского района в Грузию
Правоохранительные подразделения Государственного таможенного комитета республики все еще проводят проверочные мероприятия.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik.
Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Абхазии обнаружили табачную продукцию в количестве 20 тысяч штук в селе Хашта Галского района. Об этом сообщается на сайте
ГТК.
Отмечается, что табачную продукцию подготовили для дальнейшего незаконного перемещения на территорию Грузии.
Правоохранительные подразделения ГТК проводятся проверочные мероприятия.
В сентябре СГБ сообщала, что за июль и август 2021 года сотрудники службы и Пограничного Управления ФСБ России в Абхазии пресекли 19 попыток незаконного перемещения через абхазо-грузинскую госграницу товаров различного назначения на общую сумму в 3,6 миллиона рублей.