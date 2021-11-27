https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/presechena-tabachnaya-kontrabanda-iz-galskogo-rayona-v-gruziyu--1036497376.html

Пресечена табачная контрабанда из Галского района в Грузию

Пресечена табачная контрабанда из Галского района в Грузию

Правоохранительные подразделения Государственного таможенного комитета республики все еще проводят проверочные мероприятия. 27.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-27T08:45+0300

2021-11-27T08:45+0300

2021-11-27T08:45+0300

в абхазии

сигареты

контрабанда

грузия

галский район

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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Абхазии обнаружили табачную продукцию в количестве 20 тысяч штук в селе Хашта Галского района. Об этом сообщается на сайте ГТК. Правоохранительные подразделения ГТК проводятся проверочные мероприятия.В сентябре СГБ сообщала, что за июль и август 2021 года сотрудники службы и Пограничного Управления ФСБ России в Абхазии пресекли 19 попыток незаконного перемещения через абхазо-грузинскую госграницу товаров различного назначения на общую сумму в 3,6 миллиона рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210910/Na-Psou-presechena-kontrabanda-tovarov-na-35-millionov-rubley-v-iyule-i-avguste-1033182188.html

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сигареты, контрабанда, грузия, галский район