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https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/presechena-tabachnaya-kontrabanda-iz-galskogo-rayona-v-gruziyu--1036497376.html
Пресечена табачная контрабанда из Галского района в Грузию
Пресечена табачная контрабанда из Галского района в Грузию
Правоохранительные подразделения Государственного таможенного комитета республики все еще проводят проверочные мероприятия. 27.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-27T08:45+0300
2021-11-27T08:45+0300
в абхазии
сигареты
контрабанда
грузия
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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Абхазии обнаружили табачную продукцию в количестве 20 тысяч штук в селе Хашта Галского района. Об этом сообщается на сайте ГТК. Правоохранительные подразделения ГТК проводятся проверочные мероприятия.В сентябре СГБ сообщала, что за июль и август 2021 года сотрудники службы и Пограничного Управления ФСБ России в Абхазии пресекли 19 попыток незаконного перемещения через абхазо-грузинскую госграницу товаров различного назначения на общую сумму в 3,6 миллиона рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210910/Na-Psou-presechena-kontrabanda-tovarov-na-35-millionov-rubley-v-iyule-i-avguste-1033182188.html
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сигареты, контрабанда, грузия, галский район

Пресечена табачная контрабанда из Галского района в Грузию

08:45 27.11.2021
© Foto / Таможенный комитет РАКонтрабанда сигарет
Контрабанда сигарет - Sputnik Абхазия, 1920, 27.11.2021
© Foto / Таможенный комитет РА
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Правоохранительные подразделения Государственного таможенного комитета республики все еще проводят проверочные мероприятия.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Абхазии обнаружили табачную продукцию в количестве 20 тысяч штук в селе Хашта Галского района. Об этом сообщается на сайте ГТК.
Отмечается, что табачную продукцию подготовили для дальнейшего незаконного перемещения на территорию Грузии.
Правоохранительные подразделения ГТК проводятся проверочные мероприятия.
Пресечение незаконного перемещения через государственную границу товаров различного назначения - Sputnik Абхазия, 1920, 10.09.2021
В Абхазии
Контрабанда товаров на 3,6 миллиона рублей пресечена на границе с Грузией в июле и августе
10 сентября, 12:31
В сентябре СГБ сообщала, что за июль и август 2021 года сотрудники службы и Пограничного Управления ФСБ России в Абхазии пресекли 19 попыток незаконного перемещения через абхазо-грузинскую госграницу товаров различного назначения на общую сумму в 3,6 миллиона рублей.
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