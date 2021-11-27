https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/sivkov-o-voennom-protivostoyanii-rossii-i-zapada-nazrevaet-konflikt--1036499687.html

Сивков о военном противостоянии России и Запада: назревает конфликт

Сивков о военном противостоянии России и Запада: назревает конфликт

Западу сейчас просто жизненно необходим конфликт, поэтому назревает масштабное противостояние с Россией с применением ядерного оружия. Такое мнение в эфире... 27.11.2021, Sputnik Абхазия

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Сивков Сивков

Ранее министр обороны России заявил о том, что самолёты США во время учений отрабатывают нанесение ядерного удара по территории России. Количество вылетов к российским рубежам увеличилось до 30 раз в месяц. Ситуацию накаляют и провокационные заявления американцев о том, что Россия собирается напасть на Украину. По мнению Константина Сивкова, это рядовое событие. "В советское время это рассматривалось, как данность. Сегодня происходит то же самое. У них есть ядерный потенциал, у нас тоже есть ядерный потенциал, и отработка применения ядерного оружия осуществляется всегда. Дело не в этом. Ситуация сегодня действительно очень серьезная - сегодня имеется очень много признаков, свидетельствующих о том, что назревает масштабный военный конфликт между Россией и Западом в Черноморском бассейне. И это может закончиться, в том числе, и применением тактического ядерного оружия", - сказал Сивков. Полную версию интервью слушайте в аудиофайле. Почему Запад может нанести удар там, где его никто не ждет, - по Приднестровью? Зачем в России был утвержден ГОСТ по массовым захоронениям? И как Владимир Путин может "остудить горячие головы Джо Байдена и его шайки"? О возможных вариантах развития конфликта – в интервью Сивкова радио Sputnik.

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