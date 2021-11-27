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Сотрудники МВД Абхазии задержали разыскиваемого Гарри Авидзба
Сотрудники МВД Абхазии задержали разыскиваемого Гарри Авидзба
Гарри Авидзба разыскивался с 20 июля этого года после перестрелки в Новом районе в Сухуме, в результате которой двое человек погибли, один был ранен. 27.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-27T16:47+0300
2021-11-27T17:17+0300
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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Сотрудники угрозыска МВД задержали в Сухуме на улице Сахарова разыскиваемого Гарри Авидзба, сообщает пресс-служба ведомства. Задержанный водворен в изолятор временного содержания МВД Абхазии. Как ранее сообщала пресс-служба МВД, 17 июля в Новом районе в Сухуме произошла перестрелка с участием Руслана Гудалия, Игоря Гудалия, Гарри Авидзба, Аслана Зухба и Беслана Дзыба. В результате перестрелки были убиты Руслан Гудалия и Беслан Дзыба, ранен Аслан Зухба.Уголовное дело было возбуждено в отношении Руслана Гудалия, Гарри Авидзба, Аслана Зухба и Игоря Гудалия, двое последних были задержаны милицией. Гарри Авидзба до настоящего времени находился в розыске. Ранее Авидзба вместе с Мизаном Зухба, Айнаром Зухба, Асланом Зухба были фигурантами уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников милиции и незаконного оборота огнестрельного оружия, совершенных в марте 2020 года. 28 июня 2021 года Сухумским районным судом был вынесен оправдательный приговор в отношении фигурантов этого дела, в том числе Гарри Авидзба. Прокуратура обжаловала его в кассационном порядке. В сентября этого же года Верховный суд отменил оправдательный приговор и направил в суд Сухумского района для рассмотрения по существу в ином составе. Названное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210718/MVD-Abkhazii-soobschilo-podrobnosti-perestrelki-v-Sukhume-1032866510.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210311/Figurantam-dela-o-pogone-so-strelboy-v-Sukhume-izmenili-meru-presecheniya-1031997066.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210905/Otmenen-opravdatelnyy-prigovor-po-delu-o-pogone-so-strelboy-v-Sukhume-1033156856.html
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происшествия, мвд абхазии

Сотрудники МВД Абхазии задержали разыскиваемого Гарри Авидзба

16:47 27.11.2021 (обновлено: 17:17 27.11.2021)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения П. Мосолову и другим фигурантам уголовного дела
Избрание меры пресечения П. Мосолову и другим фигурантам уголовного дела - Sputnik Абхазия, 1920, 27.11.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Гарри Авидзба разыскивался с 20 июля этого года после перестрелки в Новом районе в Сухуме, в результате которой двое человек погибли, один был ранен.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Сотрудники угрозыска МВД задержали в Сухуме на улице Сахарова разыскиваемого Гарри Авидзба, сообщает пресс-служба ведомства.

Авидзба разыскивался с 20 июля этого года в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него по факту незаконного приобретения, хранения и ношения оружия.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания МВД Абхазии.
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В Абхазии
Милиция установила участников и детали перестрелки в Новом районе Сухума
18 июля, 22:51
Как ранее сообщала пресс-служба МВД, 17 июля в Новом районе в Сухуме произошла перестрелка с участием Руслана Гудалия, Игоря Гудалия, Гарри Авидзба, Аслана Зухба и Беслана Дзыба. В результате перестрелки были убиты Руслан Гудалия и Беслан Дзыба, ранен Аслан Зухба.
Уголовное дело было возбуждено в отношении Руслана Гудалия, Гарри Авидзба, Аслана Зухба и Игоря Гудалия, двое последних были задержаны милицией. Гарри Авидзба до настоящего времени находился в розыске.
Судейский молоток - Sputnik Абхазия, 1920, 11.03.2021
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Фигурантам дела о погоне со стрельбой в Сухуме изменили меру пресечения
11 марта, 21:00
Ранее Авидзба вместе с Мизаном Зухба, Айнаром Зухба, Асланом Зухба были фигурантами уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников милиции и незаконного оборота огнестрельного оружия, совершенных в марте 2020 года.
Судейский молоток - Sputnik Абхазия, 1920, 05.09.2021
В Абхазии
Отменен оправдательный приговор по делу о погоне со стрельбой в Сухуме
5 сентября, 17:40
28 июня 2021 года Сухумским районным судом был вынесен оправдательный приговор в отношении фигурантов этого дела, в том числе Гарри Авидзба. Прокуратура обжаловала его в кассационном порядке. В сентября этого же года Верховный суд отменил оправдательный приговор и направил в суд Сухумского района для рассмотрения по существу в ином составе.
Названное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.
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