https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/sotrudniki-mvd-abkhazii-zaderzhali-razyskivaemogo-garri-avidzba-1036503817.html
Сотрудники МВД Абхазии задержали разыскиваемого Гарри Авидзба
Сотрудники МВД Абхазии задержали разыскиваемого Гарри Авидзба
Гарри Авидзба разыскивался с 20 июля этого года после перестрелки в Новом районе в Сухуме, в результате которой двое человек погибли, один был ранен. 27.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-27T16:47+0300
2021-11-27T16:47+0300
2021-11-27T17:17+0300
в абхазии
происшествия
мвд абхазии
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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Сотрудники угрозыска МВД задержали в Сухуме на улице Сахарова разыскиваемого Гарри Авидзба, сообщает пресс-служба ведомства. Задержанный водворен в изолятор временного содержания МВД Абхазии. Как ранее сообщала пресс-служба МВД, 17 июля в Новом районе в Сухуме произошла перестрелка с участием Руслана Гудалия, Игоря Гудалия, Гарри Авидзба, Аслана Зухба и Беслана Дзыба. В результате перестрелки были убиты Руслан Гудалия и Беслан Дзыба, ранен Аслан Зухба.Уголовное дело было возбуждено в отношении Руслана Гудалия, Гарри Авидзба, Аслана Зухба и Игоря Гудалия, двое последних были задержаны милицией. Гарри Авидзба до настоящего времени находился в розыске. Ранее Авидзба вместе с Мизаном Зухба, Айнаром Зухба, Асланом Зухба были фигурантами уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников милиции и незаконного оборота огнестрельного оружия, совершенных в марте 2020 года. 28 июня 2021 года Сухумским районным судом был вынесен оправдательный приговор в отношении фигурантов этого дела, в том числе Гарри Авидзба. Прокуратура обжаловала его в кассационном порядке. В сентября этого же года Верховный суд отменил оправдательный приговор и направил в суд Сухумского района для рассмотрения по существу в ином составе. Названное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210718/MVD-Abkhazii-soobschilo-podrobnosti-perestrelki-v-Sukhume-1032866510.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210311/Figurantam-dela-o-pogone-so-strelboy-v-Sukhume-izmenili-meru-presecheniya-1031997066.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210905/Otmenen-opravdatelnyy-prigovor-po-delu-o-pogone-so-strelboy-v-Sukhume-1033156856.html
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происшествия, мвд абхазии
Сотрудники МВД Абхазии задержали разыскиваемого Гарри Авидзба
16:47 27.11.2021 (обновлено: 17:17 27.11.2021)
Гарри Авидзба разыскивался с 20 июля этого года после перестрелки в Новом районе в Сухуме, в результате которой двое человек погибли, один был ранен.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik.
Сотрудники угрозыска МВД задержали в Сухуме на улице Сахарова разыскиваемого Гарри Авидзба, сообщает
пресс-служба ведомства.
Авидзба разыскивался с 20 июля этого года в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него по факту незаконного приобретения, хранения и ношения оружия.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания МВД Абхазии.
Как ранее сообщала пресс-служба МВД, 17 июля в Новом районе в Сухуме произошла перестрелка с участием Руслана Гудалия, Игоря Гудалия, Гарри Авидзба, Аслана Зухба и Беслана Дзыба. В результате перестрелки были убиты Руслан Гудалия и Беслан Дзыба, ранен Аслан Зухба.
Уголовное дело было возбуждено в отношении Руслана Гудалия, Гарри Авидзба, Аслана Зухба и Игоря Гудалия, двое последних были задержаны милицией. Гарри Авидзба до настоящего времени находился в розыске.
Ранее Авидзба вместе с Мизаном Зухба, Айнаром Зухба, Асланом Зухба были фигурантами уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников милиции и незаконного оборота огнестрельного оружия, совершенных в марте 2020 года.
28 июня 2021 года Сухумским районным судом был вынесен оправдательный приговор в отношении фигурантов этого дела, в том числе Гарри Авидзба. Прокуратура обжаловала его в кассационном порядке. В сентября этого же года Верховный суд отменил оправдательный приговор и направил в суд Сухумского района для рассмотрения по существу в ином составе.
Названное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.