https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/turisticheskiy-poezd-sochi-sovershit-novogodniy-reys-v-abkhaziyu-1036500597.html

Туристический поезд "Сочи" совершит новогодний рейс в Абхазию

Туристический поезд "Сочи" совершит новогодний рейс в Абхазию

Во время зимних праздников туристический поезд "Сочи" свяжет между собой все популярные курорты Черноморского побережья. 27.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Туристический поезд "Сочи" отправится в первый новогодний рейс из Туапсе в Гагру 30 декабря, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. Все желающие смогут посетить Абхазию на поезде "Сочи" до 8 января включительно, кроме 4 января.Из Гагры состав будет отправляться в 18:50, останавливаться в Сочи в 22:25 на пять минут и прибывать в Туапсе в 00:35.Кроме того, 3 января поезд проследует по укороченному маршруту от Гагры до Сочи. Также 5 января он будет отправляться из Сочи в Гагру.Турпоезд "Сочи" сформирован из плацкартных, купейных, общих вагонов с местами для сидения и вагона СВ, оформленных с элементами стилистики советской эпохи. В состав поезда также входят два вагона-ресторана, где готовят как блюда русской кухни, так и национальной абхазской кухни, в том числе жареный сулугун с помидорами и зеленью, аджапсандал, харчо по-абхазски, хинкали из баранины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210630/Turisticheskiy-poezd-iz-Tuapse-v-Gagru-budet-delat-esche-odnu-ostanovku-1032735369.html

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