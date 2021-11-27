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Врач рассказал, как "слезть" с таблеток от давления на фоне COVID

Врач рассказал, как "слезть" с таблеток от давления на фоне COVID

Когда стоит пересмотреть лечение гипертонии либо уменьшить дозу лекарств –подробности от врача Павла Евдокименко. 27.11.2021, Sputnik Абхазия

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Врач рассказал, как "слезть" с таблеток от давления на фоне COVID Врач рассказал, как "слезть" с таблеток от давления на фоне COVID

Соблазн снять излишнее "химическое" воздействие на организм из-за приема лекарств часто возникает при улучшении самочувствия и возникновения ложной уверенности, что болезнь не настигнет вас вновь.На фоне пандемии COVID-19, естественно, не хочется принимать избыток медпрепаратов, но при таком заболевании, как гипертония (повышенное кровяное давление), попытка "слезть" с лекарств может быть очень опасной, и здесь важно и мнение медиков, и точно выявленная причина подъема давления. Подробно об этом Sputnik Беларусь рассказал известный врач Павел Евдокименко."При длительном приеме некоторых таблеток, особенно если человек их пьет, образно говоря, горстями, могут возникать побочные эффекты: снижение памяти, головокружение, слабость, кашель от приема таблеток, боль в спине, боль в суставах, то лечение нужно пересматривать. Главное, чтобы после отмены или уменьшения дозы принимаемых вами препаратов давление не подскочило до очень высоких цифр", - сказал врач.При этом, по мнению специалиста, если пить на ночь много чая или алкогольных напитков, если обильно солить пищу и злоупотреблять кофе, сидеть целый день за компьютером без всякой физнагрузки (все это поднимает давление) - никакое лечение не будет эффективным.

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