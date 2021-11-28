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Анри Барциц о переходе Минюста Абхазии на электронный документооборот
Анри Барциц о переходе Минюста Абхазии на электронный документооборот
Какие проекты удалось реализовать в Министерству юстиции в 2021 году? Что планируют в будущем и какую лепту может внести Минюст в улучшение инвестиционной... 28.11.2021, Sputnik Абхазия
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На эти и другие вопросы ответил министр юстиции республики Анри Барциц.
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Анри Барциц о переходе Минюста Абхазии на электронный документооборот

10:20 28.11.2021 (обновлено: 10:47 28.11.2021)
© Видео / Sputnik
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Какие проекты удалось реализовать в Министерству юстиции в 2021 году? Что планируют в будущем и какую лепту может внести Минюст в улучшение инвестиционной привлекательности Абхазии?
На эти и другие вопросы ответил министр юстиции республики Анри Барциц.
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