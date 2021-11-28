https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/anri-bartsits-o-perekhode-minyusta-abkhazii-na-elektronnyy-dokumentooborot-1036509896.html

Анри Барциц о переходе Минюста Абхазии на электронный документооборот

Анри Барциц о переходе Минюста Абхазии на электронный документооборот

Какие проекты удалось реализовать в Министерству юстиции в 2021 году? Что планируют в будущем и какую лепту может внести Минюст в улучшение инвестиционной... 28.11.2021, Sputnik Абхазия

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На эти и другие вопросы ответил министр юстиции республики Анри Барциц.

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