https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/dopolnitelnoe-vremya-bagateliya-o-finalnom-matche-kubka-abkhazii-po-futbolu-1036464644.html
Дополнительное время: Багателия о финальном матче Кубка Абхазии по футболу
Дополнительное время: Багателия о финальном матче Кубка Абхазии по футболу
Капитан футбольного клуба "Динамо" Аслан Багателия в студии радио Sputnik рассказал о том, как команда готовилась к финальному матчу Кубка Абхазии, чего не... 28.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-28T19:15+0300
2021-11-28T19:15+0300
2021-11-28T19:15+0300
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Дополнительное время: Багателия о финальном матче Кубка Абхазии по футболу
Дополнительное время: Багателия о финальном матче Кубка Абхазии по футболу
Финальная встреча Кубка Абхазии по футболу между сухумским "Динамо" и одноименной командой из Гагры состоялась на столичном стадионе "Динамо" в понедельник 22 ноября. Со счетом 2:3 матч завершился в пользу "Гагры"."Даже за неделю до финала у нас и мысли не было, что мы можем пройти в финал. Три игры чемпионата мы доигрывали без тренера. После того, как появился тренер, изменилось отношение к игре, он повлиял на настрой ребят и вышли в финал. Ни один игрок команды не играл в таком ответственном матче. Результат не совсем тот, который мы хотели, но так сложилось, пропустили три мяча и все три со стандартных положений. Может нам не хватило концентрации. Пропускать гол на 90-ой минуте с преимуществом в одного игрока… Не знаю, как мы не смогли не разобраться в своей штрафной…", - рассказал Багателия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Дополнительное время: Багателия о финальном матче Кубка Абхазии по футболу
Капитан футбольного клуба "Динамо" Аслан Багателия в студии радио Sputnik рассказал о том, как команда готовилась к финальному матчу Кубка Абхазии, чего не хватило для победы, и как поддержка зрителя может повлиять на игру.
Финальная встреча Кубка Абхазии по футболу между сухумским "Динамо" и одноименной командой из Гагры состоялась на столичном стадионе "Динамо" в понедельник 22 ноября. Со счетом 2:3 матч завершился в пользу "Гагры".
"Даже за неделю до финала у нас и мысли не было, что мы можем пройти в финал. Три игры чемпионата мы доигрывали без тренера. После того, как появился тренер, изменилось отношение к игре, он повлиял на настрой ребят и вышли в финал. Ни один игрок команды не играл в таком ответственном матче. Результат не совсем тот, который мы хотели, но так сложилось, пропустили три мяча и все три со стандартных положений. Может нам не хватило концентрации. Пропускать гол на 90-ой минуте с преимуществом в одного игрока… Не знаю, как мы не смогли не разобраться в своей штрафной…", - рассказал Багателия.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.