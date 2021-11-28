https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/ekspert-o-gotovnosti-ukrainy-prinyat-migrantov-klyuchevoe-zdes-evropeyskie-dengi--1036489513.html

Эксперт о готовности Украины принять мигрантов: ключевое здесь, европейские деньги

Эксперт о готовности Украины принять мигрантов: ключевое здесь, европейские деньги

Политический эксперт, гендиректор российского Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал заявление депутата Верховной Рады Украины Вадима... 28.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-28T14:30+0300

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Эксперт о готовности Украины принять мигрантов: ключевое здесь, европейские деньги Эксперт о готовности Украины принять мигрантов: ключевое здесь, европейские деньги

Ранее депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович опубликовал пост в Facebook, в котором подтвердил готовность Украины принимать мигрантов из Азии и Африки, если Евросоюз выделит на это "соответствующие ситуации финансовые средства"."Ключевое здесь в том, что Украина готова принимать беженцев за европейские деньги. В принципе это то, чем занимается турецкий лидер Реджеп Эрдоган, который в год получает от 4 млрд евро именно за ту же самую работу. И Украине тут, возможно, повезет, впрочем, если вдруг через ее территорию начнут идти не сотни, тысячи, а десятки и сотни тысяч мигрантов, то я сомневаюсь, что украинские граждане будут счастливы в результате быть таким проходным пунктом между Ближним Востоком, северной Африкой и Европой", - рассуждает Мухин.Сумма, о которой идет речь в посте украинского депутата, составляет полтора млрд евро в год, по мнению эксперта, это не слишком большие деньги, до даже с них, "судя по всему, украинские коллеги снимут большую часть, а мигранты будут транспортироваться как скот"."Что-то подсказывает мне, что именно такая практика и будет применяться в отношении мигрантов, в конце концов, не зря же украинская сторона выстроила несколько лагерей на своей территории, подразумевая, что туда попадут жители Донбасса по итогам вот этой странной гражданской войны, которую ведет Украина на своей территории, сейчас эти помещения пустуют, видимо, их попытаются заполнить мигрантами. Условия, там соответствующие", - говорит Мухин.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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