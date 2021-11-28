https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/komarovskiy-o-vaktsinatsii-detey-ot-covid-19-budet-vkladom-v-shansy-na-prekraschenie-pandemii-1036501352.html

Комаровский о вакцинации детей от Covid-19: будет вкладом в шансы на прекращение пандемии

Комаровский о вакцинации детей от Covid-19: будет вкладом в шансы на прекращение пандемии

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему считает нужным вакцинировать детей от коронавируса. 28.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-28T17:40+0300

2021-11-28T17:40+0300

2021-11-28T17:46+0300

радио

подкасты коронавирус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1b/1036501309_0:0:1221:687_1920x0_80_0_0_f248b94205bb86135e010b6bc84e5387.jpg

Комаровский Комаровский

24 ноября 2021 года стало известно, что в России разрешили применение вакцины от COVID-19 для подростков 12-17 лет. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что вакцина от коронавируса для детей может получить название "Спутник М", где "М" означает "для маленьких".По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, прививку подросткам будут делать на добровольной основе и только при согласии родителей или законных представителей.Доктор Комаровский объяснил, почему имеет смысл прививать своих чад от коронавируса, несмотря на легкое течение болезни у большинства детей."Прямой и конкретный ответ: да, однозначно необходимо! Вакцинация детей будет очень высоким вкладом в наши шансы на прекращение пандемии, поскольку именно дети - чуть ли не главный механизм, источник распространения инфекции. Другой вопрос: мы имеем очень ограниченные инструменты, которые позволяют детей прививать, потому что пока еще мы не имеем достаточного опыта применения вакцин у детей, и официального разрешения на это нет... Однозначно в ближайшей перспективе будет разрешена вакцинация детей. Поэтому в тот момент, когда такое разрешение будет получено, надо пойти навстречу врачам и привить детей. Дети - это источник заражения бабушек и дедушек, поэтому пока сейчас давайте защищать бабушек и дедушек и ждать, когда ученые официально дадут разрешение на применение вакцин в детском возрасте", - сказал Комаровский.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты коронавирус, аудио