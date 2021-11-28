https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/poluchivshego-travmu-sotrudnika-chernomorenergo-prooperiruyut-v-moskve-1036510953.html

Получившего травму сотрудника "Черноморэнерго" прооперируют в Москве

Получившего травму сотрудника "Черноморэнерго" прооперируют в Москве

Сотрудник "Черноморэнерго" Геннадий Коф-оглы получил травмы при устранении неполадок в работе трансформатора в селе Дурипш около месяца назад. 28.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-28T13:13+0300

2021-11-28T13:13+0300

2021-11-28T14:13+0300

в абхазии

происшествия

черноморэнерго

медицина

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/06/1033162180_0:232:2817:1816_1920x0_80_0_0_5cc3b22c25d24a2989cca33e5ece06f9.jpg

СУХУМ, 28 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Сотруднику "Черноморэнерго", электрику-монтеру Геннадию Коф-оглы, который упал во время проверки трансформатора в селе Дурипш и получил травмы, проведут операцию на шейный позвонок в московской клинике, об этом сам Коф-оглы рассказал корреспонденту Sputnik.Геннадий Коф-оглы сейчас находится в республиканской больнице в Сухуме. Со дня на день он ждет госпитализации в одну из московских клиник."Сам я из Дурипша. Около месяца назад мне позвонили из дурипшской подстанции и сказали, что в районе фабрики нет света. Посмотрел трансформатор – там были неполадки. Позвонил, свет был отключен. Проблему устранил, запустил трансформатор, но электричество не пошло. Мы его отключили и пошли дальше работать. Обошел четыре трансформатора и пришли к пятому, где все было налажено. Я поднялся по лестнице туда, чтоб закрыть его сверху, но поскользнулся. Упал и рукой задел щит. Меня ударило током – 10000 Вольт", - поделился он.Коф-оглы отметил, что проработал в "Черноморэнерго" десять лет, никакой помощи со стороны предприятия ему не было оказано."Они сказали, что это моя вина и то, что никто не знает о таком сотруднике. Как не знают? Мы каждый год сдаем экзамены. Уже 10 лет у них официально работаю", - рассказал электрик.В пресс-службе "Черноморэнерго" уточнили, что руководство предприятия в курсе произошедшего и проводит проверку. В ближайшие дни будет принято решение, о котором проинформирует пресс-служба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20201204/Da-budet-svet-novyy-transformator-na-podstantsii-sela-Duripsh-zapuschen--1031403273.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, черноморэнерго, медицина, абхазия