https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/umer-pevets-i-kompozitor-aleksandr-gradskiy--1036507053.html

Умер певец и композитор Александр Градский

Умер певец и композитор Александр Градский

По информации СМИ, артист скончался около двух часов ночи в больнице в Москве. 28.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-28T07:16+0300

2021-11-28T07:16+0300

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культура

россия

александр градский

певец

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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в Москве на 73-м году жизни. Об этом сообщил "Пятый канал" со ссылкой на источник. Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. В 1974 году он окончил Музыкально-педагогический институт (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции (класс Тихона Хренникова). Градский был наставником в популярном телешоу "Голос".

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культура, россия, александр градский, певец