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Умер певец и композитор Александр Градский
Умер певец и композитор Александр Градский
По информации СМИ, артист скончался около двух часов ночи в больнице в Москве. 28.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в Москве на 73-м году жизни. Об этом сообщил "Пятый канал" со ссылкой на источник. Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. В 1974 году он окончил Музыкально-педагогический институт (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции (класс Тихона Хренникова). Градский был наставником в популярном телешоу "Голос".
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Умер певец и композитор Александр Градский

07:16 28.11.2021
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЮбилейный вечер А. Пахмутовой
Юбилейный вечер А. Пахмутовой - Sputnik Абхазия, 1920, 28.11.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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По информации СМИ, артист скончался около двух часов ночи в больнице в Москве.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в Москве на 73-м году жизни. Об этом сообщил "Пятый канал" со ссылкой на источник.
В пятницу СМИ сообщили, что Градский попал в реанимацию с подозрением на инсульт. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса.
Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. В 1974 году он окончил Музыкально-педагогический институт (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции (класс Тихона Хренникова).
Градский был наставником в популярном телешоу "Голос".
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