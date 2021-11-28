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Умер певец и композитор Александр Градский
Умер певец и композитор Александр Градский
По информации СМИ, артист скончался около двух часов ночи в больнице в Москве. 28.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-28T07:16+0300
2021-11-28T07:16+0300
2021-11-28T07:16+0300
культура
россия
александр градский
певец
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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в Москве на 73-м году жизни. Об этом сообщил "Пятый канал" со ссылкой на источник. Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. В 1974 году он окончил Музыкально-педагогический институт (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции (класс Тихона Хренникова). Градский был наставником в популярном телешоу "Голос".
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, россия, александр градский, певец
Умер певец и композитор Александр Градский
По информации СМИ, артист скончался около двух часов ночи в больнице в Москве.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik
. Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в Москве на 73-м году жизни. Об этом сообщил "Пятый канал"
со ссылкой на источник.
В пятницу СМИ сообщили, что Градский попал в реанимацию с подозрением на инсульт. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса.
Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. В 1974 году он окончил Музыкально-педагогический институт (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции (класс Тихона Хренникова).
Градский был наставником в популярном телешоу "Голос".