https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/ya-ne-volshebnik-ya-tolko-uchus-chto-nam-khotel-skazat-skazochnik-shvarts-1036499876.html

"Я не волшебник, я только учусь". Что нам хотел сказать сказочник Шварц

"Я не волшебник, я только учусь". Что нам хотел сказать сказочник Шварц

Какие сказки Шварца были сатирой на ситуацию в стране, и почему в них всегда хороший конец? 28.11.2021, Sputnik Абхазия

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"Я не волшебник, я только учусь". Что нам хотел сказать сказочник Шварц "Я не волшебник, я только учусь". Что нам хотел сказать сказочник Шварц

“Я не волшебник, я только учусь”. “Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны”. Фильмы по пьесам и сценариям Евгения Шварца - “Золушка”, “Снежная королева”, “Обыкновенное чудо” - знакомы каждому (или хотя бы фразы из них). О том, как в пьесах и сценариях Шварца отразилась жизнь самого драматурга - рассказывает научный сотрудник отдела Государственного литературного музея “Дом Остроухова в Трубниках” Наталья Леонова.Эпизод подготовлен в сотрудничестве с выставкой Государственного литературного музея "Евгений Шварц: обыкновенный волшебник".Слушайте подкасты РИА Новости.

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