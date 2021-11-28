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"Я не волшебник, я только учусь". Что нам хотел сказать сказочник Шварц
"Я не волшебник, я только учусь". Что нам хотел сказать сказочник Шварц
Какие сказки Шварца были сатирой на ситуацию в стране, и почему в них всегда хороший конец? 28.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-28T12:30+0300
2021-11-28T12:30+0300
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"Я не волшебник, я только учусь". Что нам хотел сказать сказочник Шварц
"Я не волшебник, я только учусь". Что нам хотел сказать сказочник Шварц
“Я не волшебник, я только учусь”. “Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны”. Фильмы по пьесам и сценариям Евгения Шварца - “Золушка”, “Снежная королева”, “Обыкновенное чудо” - знакомы каждому (или хотя бы фразы из них). О том, как в пьесах и сценариях Шварца отразилась жизнь самого драматурга - рассказывает научный сотрудник отдела Государственного литературного музея “Дом Остроухова в Трубниках” Наталья Леонова.Эпизод подготовлен в сотрудничестве с выставкой Государственного литературного музея "Евгений Шварц: обыкновенный волшебник".Слушайте подкасты РИА Новости.
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"Я не волшебник, я только учусь". Что нам хотел сказать сказочник Шварц
12:30 28.11.2021 (обновлено: 13:03 28.11.2021)
Какие сказки Шварца были сатирой на ситуацию в стране, и почему в них всегда хороший конец?
“Я не волшебник, я только учусь”. “Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны”. Фильмы по пьесам и сценариям Евгения Шварца - “Золушка”, “Снежная королева”, “Обыкновенное чудо” - знакомы каждому (или хотя бы фразы из них).
О том, как в пьесах и сценариях Шварца отразилась жизнь самого драматурга - рассказывает научный сотрудник отдела Государственного литературного музея “Дом Остроухова в Трубниках”
Наталья Леонова.
Эпизод подготовлен в сотрудничестве с выставкой Государственного литературного музея "Евгений Шварц: обыкновенный волшебник"
.