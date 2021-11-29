https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/dvizhenie-sudov-po-bosforu-priostanovleno-iz-za-silnogo-vetra-1036528582.html

Движение судов по Босфору приостановлено из-за сильного ветра

Движение судов по Босфору приостановлено из-за сильного ветра

Значительное ухудшение погоды во вторник 30 ноября прогнозируют и абхазские метеорологи. 29.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-29T16:16+0300

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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. Движение судов по проливу Босфор приостановили из-за сильного ветра, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления береговой охраны Турции."Пролив перекрыт в обе стороны из-за сильного ветра", - сказал собеседник агентства. Когда возобновится движение по проливу, представитель власти затруднился ответить.Согласно данным телеканала NTV, из-за ухудшения погоды шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле и были направлены в Анкару и Измир.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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