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Движение судов по Босфору приостановлено из-за сильного ветра
Движение судов по Босфору приостановлено из-за сильного ветра
Значительное ухудшение погоды во вторник 30 ноября прогнозируют и абхазские метеорологи. 29.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-29T16:16+0300
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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. Движение судов по проливу Босфор приостановили из-за сильного ветра, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления береговой охраны Турции."Пролив перекрыт в обе стороны из-за сильного ветра", - сказал собеседник агентства. Когда возобновится движение по проливу, представитель власти затруднился ответить.Согласно данным телеканала NTV, из-за ухудшения погоды шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле и были направлены в Анкару и Измир.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, непогода
Движение судов по Босфору приостановлено из-за сильного ветра
16:16 29.11.2021 (обновлено: 16:17 29.11.2021)
Значительное ухудшение погоды во вторник 30 ноября прогнозируют и абхазские метеорологи.
СУХУМ, 29 ноя – Sputnik.
Движение судов по проливу Босфор приостановили из-за сильного ветра, об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на представителя управления береговой охраны Турции.
"Пролив перекрыт в обе стороны из-за сильного ветра", - сказал собеседник агентства.
Когда возобновится движение по проливу, представитель власти затруднился ответить.
Согласно данным телеканала NTV, из-за ухудшения погоды шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле и были направлены в Анкару и Измир.