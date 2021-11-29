Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/dvizhenie-sudov-po-bosforu-priostanovleno-iz-za-silnogo-vetra-1036528582.html
Движение судов по Босфору приостановлено из-за сильного ветра
Движение судов по Босфору приостановлено из-за сильного ветра
Значительное ухудшение погоды во вторник 30 ноября прогнозируют и абхазские метеорологи. 29.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-29T16:16+0300
2021-11-29T16:17+0300
в мире
новости
непогода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102378/26/1023782620_0:156:3089:1894_1920x0_80_0_0_181a6271c16ab3b04045e954ad712664.jpg
СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. Движение судов по проливу Босфор приостановили из-за сильного ветра, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления береговой охраны Турции."Пролив перекрыт в обе стороны из-за сильного ветра", - сказал собеседник агентства. Когда возобновится движение по проливу, представитель власти затруднился ответить.Согласно данным телеканала NTV, из-за ухудшения погоды шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле и были направлены в Анкару и Измир.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102378/26/1023782620_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_8422d25588fb8a11bd2afbceaee35980.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, новости, непогода

Движение судов по Босфору приостановлено из-за сильного ветра

16:16 29.11.2021 (обновлено: 16:17 29.11.2021)
© Sputnik / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкВид на пролив Босфор в турецком городе Стамбуле
Вид на пролив Босфор в турецком городе Стамбуле - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2021
© Sputnik / Сергей Субботин
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Значительное ухудшение погоды во вторник 30 ноября прогнозируют и абхазские метеорологи.
СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. Движение судов по проливу Босфор приостановили из-за сильного ветра, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления береговой охраны Турции.
"Пролив перекрыт в обе стороны из-за сильного ветра", - сказал собеседник агентства.
Когда возобновится движение по проливу, представитель власти затруднился ответить.
Согласно данным телеканала NTV, из-за ухудшения погоды шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле и были направлены в Анкару и Измир.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:37Готовы ли эсминцы ВМС США воевать за Украину
18:33Дискуссии вокруг COVID-19: кто и где может получить QR-код в Абхазии
17:10Глава МИД Абхазии предложил НПО взаимодействие в согласовании проектов
16:24Экстренное предупреждение объявили в Сочи из-за непогоды
16:21Матуа о справках с QR-кодами и на антитела к COVID-19: произошла подмена понятий
16:16Движение судов по Босфору приостановлено из-за сильного ветра
16:08Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 ноября
15:37Режиссер Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни
15:20Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
14:50Ферзба об Александре Градском: говорят незаменимых нет, но он неповторим
13:45Международный турнир по футболу "Система Cup 2021" пройдет в Сухуме
12:49Топчьян о гендерном насилии в Абхазии: цифры говорят, что проблема существует
12:36Две тысячи человек получили медицинскую помощь в мобильном госпитале в Сухуме
11:35Первый из Магакян: как "архитектор" основал врачебную династию в Абхазии
10:48Глобальный риск из-за штамма COVID-19 "омикрон" оценен как очень высокий
09:51Лучшие люди просят президента придушить свободу слова в интернете
09:41Ученый о вакцинации от COVID-19 беременных с хроническими болезнями
09:15Импортное дело: как товары попадают в Абхазию
08:45ВОЗ: переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"
ВчераSputnik недели: поездки президента, новый "веер", стрельба и задержания