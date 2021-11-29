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Ферзба об Александре Градском: говорят незаменимых нет, но он неповторим
Ферзба об Александре Градском: говорят незаменимых нет, но он неповторим
О вкладе Александра Градского в музыкальное искусство и его наследии, в эфире радио Sputnik рассказал оперный певец Алхас Ферзба. 29.11.2021, Sputnik Абхазия
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Ферзба об Александре Градском: величайший, неповторимый музыкант
Ферзба об Александре Градском: величайший, неповторимый музыкант
Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в Москве на 73-м году жизни 28 ноября."Это большая утрата для певцов и музыкантов, потому что этот человек с большой буквы, который внес большой вклад в советскую и российскую музыку. Это был очень грамотный человек, образованный музыкант, певец и композитор. Он в школе учился, как скрипач, а потом уже закончил "Гнесинку", как вокалист. Оценивая исполнителей на конкурсе "Голос", он всегда конкретно говорил четко, ясно и по теме. Он очень много писал музыки, оперы. Это величайший музыкант. Если даже взять одну его песню, которая всем нам известна "Как молоды мы были", его сложно было перепеть, потому как эта очень сложная песня, и в исполнении других певцов не воспринималась, - это мое субъективное мнение. Говорят незаменимых нет, но он один из тех, кто неповторим. Печально, когда такие люди, музыканты уходят", - сказал Ферзба.Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. В 1974 году он окончил Музыкально-педагогический институт (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции (класс Тихона Хренникова).Александр Градский был наставником в популярном музыкальном телешоу "Голос". В 2017 году он стал наставником певицы из Абхазии Альдоны Цкуа. После того, как она покинула проект он пригласил ее к себе в театр "Градский-холл".
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подкасты, аудио

Ферзба об Александре Градском: говорят незаменимых нет, но он неповторим

14:50 29.11.2021
Радио
Ферзба об Александре Градском: величайший, неповторимый музыкант
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О вкладе Александра Градского в музыкальное искусство и его наследии, в эфире радио Sputnik рассказал оперный певец Алхас Ферзба.
Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в Москве на 73-м году жизни 28 ноября.
"Это большая утрата для певцов и музыкантов, потому что этот человек с большой буквы, который внес большой вклад в советскую и российскую музыку. Это был очень грамотный человек, образованный музыкант, певец и композитор. Он в школе учился, как скрипач, а потом уже закончил "Гнесинку", как вокалист. Оценивая исполнителей на конкурсе "Голос", он всегда конкретно говорил четко, ясно и по теме. Он очень много писал музыки, оперы. Это величайший музыкант. Если даже взять одну его песню, которая всем нам известна "Как молоды мы были", его сложно было перепеть, потому как эта очень сложная песня, и в исполнении других певцов не воспринималась, - это мое субъективное мнение. Говорят незаменимых нет, но он один из тех, кто неповторим. Печально, когда такие люди, музыканты уходят", - сказал Ферзба.
Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. В 1974 году он окончил Музыкально-педагогический институт (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции (класс Тихона Хренникова).
Александр Градский был наставником в популярном музыкальном телешоу "Голос". В 2017 году он стал наставником певицы из Абхазии Альдоны Цкуа. После того, как она покинула проект он пригласил ее к себе в театр "Градский-холл".
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