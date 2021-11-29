https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/importnoe-delo--kak-tovary-popadayut-v-abkhaziyu-1036507547.html

Импортное дело: как товары попадают в Абхазию

Импортное дело: как товары попадают в Абхазию

По итогам 10 месяцев 2021 года объем внешней торговли Абхазии составил 28,9 миллиардов рублей. При этом более 24 миллиардов рублей приходится на импорт. 29.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-29T09:15+0300

2021-11-29T09:15+0300

2021-11-29T09:15+0300

в абхазии

экспорт

импорт

таможенный контроль

абхазия

грузоперевозки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/13/1030567740_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e99471c4d5f61d784984e531b6bb0b73.jpg

О том, как товары попадают в республику, какие виды транспорта наиболее развиты, с какими сложностями сталкиваются транспортные компании, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikТоварооборот в Абхазии осуществляется тремя видами транспорта - автомобильным, морским и железнодорожным.Традиционно по поставкам грузов в Абхазию лидирует автотранспорт. На него приходится 78% всего импорта. За 10 месяцев 2021 года было перемещено грузов на сумму 22,9 миллиардов рублей. Как объясняют в Государственном таможенном комитете республики, связано это в первую очередь с низким уровнем инфраструктурного обеспечения других видов транспорта.На железнодорожный транспорт же приходится всего 16 % всех грузов, которые попадают в республику. За 10 месяцев 2021 года вагонами в республику доставили грузы и товары на сумму 4,4 миллиарда рублей."Железнодорожный транспорт – один из видов транспорта, играющий важную роль в обеспечении потребностей населения и в перемещении продуктов хозяйственной деятельности предприятий", - отметили в Государственном таможенном комитете.Преимущество железнодорожного транспорта перед автотранспортом очевидно - возможность разом перевозить большие объемы грузов.По словам начальника службы грузовых перевозок АЖД Анри Гагулия, железнодорожным транспортом в республику поставляют и пищевые продукты, и уголь, и горюче-смазочные материалы."Основная часть грузов - уголь, который идет транзитом. Мы его везем до станции Очамчыра, затем через порт отправляют уголь дальше. Затем более востребованы горюче-смазочные материалы, в этом году наблюдался дефицит из-за того, что была перегружена российская железная дорога, в приоритете были пассажирские поезда. Был большой поток пассажиров, поэтому грузовые поезда простаивали на станциях дольше, чем обычно", - пояснил Гагулия.Пандемия существенно повлияла работу АЖД. Если сравнивать с доковидным 2019 годом, когда перевезли около шести с половиной тысяч вагонов, то в 2020 году цифра почти в два раза уменьшилась. Ситуация более или менее выровнялась в 2021 году.Наименьший объем импорта идет через морской транспорт - всего 6%. За 10 месяцев 2021 года морем в Абхазию доставили грузы на сумму 1,6 миллиардов рублей. В порты республики круглый год доставляются генеральные и навалочные грузы. Это и продукты питания, и сельхозпродукция, и стройматериалы, и оборудование, и бытовая химия, и одежда, и мебель, и спецтехника, и автотранспорт.Преимущество, как отмечают в Абхазском морском пароходстве, заключается в дешевизне и минимальных рисках, связанных с потерей груза.По его словам, в основном услугами портов Абхазии пользуются индивидуальные предприниматели и различные фирмы, как резиденты страны, так и нерезиденты. Стоимость грузоперевозок в разы дешевле, чем на автомобильном транспорте и рассчитывается от условий фрахта морских судов судовладельцами различных стран, а также регулируется международным рынком морских перевозок. Сроки поставки грузов зависят от маршрута перевозок.В год порты могут перевалить до полутора миллионов тонн генеральных грузов. Как отметил Шелия, пандемия практически не повлияла на процесс, связанный с грузоперевозками морским транспортом, единственный барьер в работе компании - непризнанность Абхазии большинством стран и связанное с этим отсутствие правового подхода к республике.Контроль на импортГрузы, которые попадают в Абхазию законным путем проходят обязательный таможенный контроль. Это и осмотр и досмотр транспортных средств. Товары и транспортные средства, перемещаемые через абхазскую границу подлежат декларированию. В зависимости от пункта пересечения оформить товары можно на таможенном посту Псоу, Сухум или Гал.А контрабанда, как отмечают в ГТК, выявляется таможенными органами республики "в результате контрольных мероприятий, проводимых как на таможенных постах, так и после выпуска товаров".

https://sputnik-abkhazia.ru/20210212/Shamba-o-zheleznoy-doroge-cherez-Abkhaziyu-v-Armeniyu-pomozhet-miru-v-regione-1031822452.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210910/Ankvab-rasskazal-o-situatsii-s-zaderzhkoy-vagonov-s-toplivom-dostavlyaemykh-v-Abkhaziyu-1033182953.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экспорт, импорт, таможенный контроль, абхазия, грузоперевозки