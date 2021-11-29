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Лучшие люди просят президента придушить свободу слова в интернете
Лучшие люди просят президента придушить свободу слова в интернете
"Душераздирающее зрелище", — говорил ослик Иа-Иа, глядя на собственное отражение. Примерно ту же картину мы наблюдаем при виде попыток лучших глобалистских... 29.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-29T09:51+0300
2021-11-29T09:52+0300
в мире
мнение
колумнисты
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"Душераздирающее зрелище", — говорил ослик Иа-Иа, глядя на собственное отражение. Примерно ту же картину мы наблюдаем при виде попыток лучших глобалистских мыслителей США и Европы разобраться в том, что они называют "информационным беспорядком". Доклад, который они подготовили, касается только Америки, но понятно, что тема интересна вообще всем и всех касается, пишет Дмитрий Косырев для РИА Новости.Речь о документе Института Аспена — хорошем таком мозговом центре, который финансируют понятные люди, от Билла Гейтса до фондов Карнеги и Рокфеллера. В команде, полгода готовившей доклад, значится даже британский принц Гарри из дома Виндзоров и еще многие. И если совсем коротко, то все эти титаны мысли могут сказать лишь одно: творится кошмар, люди говорят и пишут что хотят, это безобразие надо запретить или сурово контролировать.Ну то есть налицо провал, остается разобраться — чей и почему, и по ком звонит колокол.Политический фон ситуации такой: меньше года осталось до промежуточных выборов в конгресс США. Такие выборы всегда наносят удар по партии, выигравшей выборы предыдущие, включая президентские, потому что избиратель сравнивает обещания победителей с выполнением таковых и сурово наказывает тех, на кого понадеялся. Но сейчас демократы в США в полной панике: "промежуточный" погром может оказаться страшнее обычного. И за оставшееся время не то что Джозеф Байден, а даже политический гений просто ничего не успел бы сделать для исправления рейтингов. Что тогда — учинять уже совсем откровенную диктатуру?Но аспеновский доклад — он не совсем о судьбе нынешней администрации, он о каких-то очень неожиданных результатах всех событий последних трех-четырех лет, включающих как глобалистскую революцию и погромы обществ с их ценностями, так и "ковидную перезагрузку" и многое другое. И вот вам диагноз: возникла "загрязненная информационная экосреда", в которой множатся тучи фальшивок и нехорошей пропаганды. Причем среда загрязнена настолько, что надо что-то срочно делать.В любой информационной среде в любую эпоху всегда найдется что-то, что власти (жрецы, старейшины) хотели бы почистить. Суть нынешней ситуации в том, что творится нечто неожиданное, недопустимое и невероятное по масштабам: сопротивление глобалистским элитам оказалось выше всех ожидавшихся уровней. Или, дословно из доклада, так: в свободном обществе известное количество дезинформации всегда присутствует, но не в таких же масштабах!Тут надо отметить особенность доклада: там никто не тратит сил на диагностику, разговор идет между своими, которые и так все понимают. Поможем им с диагнозом: информационное сопротивление идет далеко не только по поводу вакцинации или разных форм "ковидных паспортов". Оно касается и того, какими методами демократы выиграли президентские выборы. И погромов, учиняемых черными расистами или ультрафеминистками и прочими, "отменяющими" культуру, историю и ценности. А тут еще и фантомы российской или китайской пропаганды. Так что задача тех, кто хотел бы этот "информационный беспорядок" обуздать, — это примерно как ловить черную кошку в темной комнате, где этих кошек кувыркается сто или пятьсот.Да, а что же предлагается в виде наведения порядка? Для начала надо просто что-то делать, а Белый дом Байдена — звучит приговор — не делает ничего. Президенту следует назначить крупную фигуру на роль координатора всех информационных усилий администрации, то есть того, кто точно знает, что есть истина и как ее насаждать.Но существует и продолжение рекомендаций. Оно чисто техническое и сводится к словам "запретить" и "ограничить". В основном речь о том, что уже давно введенная на крупнейших платформах и в соцсетях бешеная цензура должна стать еще более бешеной и технически совершенной. Заметим: если прежние запреты не работают, а предложить, кроме их ужесточения, нечего — это всегда провал.Давайте посмотрим, к чему сводится ситуация. А это ведь историческая сенсация и урок для потомков на все времена. Итак, самозваные "хозяева мира" начали примерно с конца 1990-х учинять тотальный погром обществ, фактически — силой менять то, как люди живут, мыслят и общаются между собой. В общем, попытались переделать человека. Возникает вопрос: почему они в указанные годы решили, что у них получится то, что не получилось у Мао Цзэдуна и многих прочих?Прежде всего потому, что именно в 90-е годы невиданным, взрывным образом выросли информационные возможности воздействия на умы сотен миллионов людей: появился интернет и все связанные с ним системы массового общения. И у кого-то возникли иллюзии, что теперь сущность людей, их образ мысли, модели их потребления — все это можно поменять в течение созревания одного поколения, в то время как раньше на такие штуки уходили долгие десятилетия. Это возможно, потому что никакие диктатуры прошлого не располагали такими методами контроля за умами и словами людей, какие наличествуют сейчас.В результате информационное лобби стало одной из двух мощнейших индустрий мира (вторая — это медицина), оттеснив в сторону прежних "мистеров миллиардов" из нефтегазового, военно-промышленного и прочих глобальных лобби. Но сейчас данные граждане не то чтобы признают тщетность своих усилий, однако громко бьют тревогу: контролировать информационное пространство не удается. Там обнаруживается слишком много, неожиданно много голосов, ведущих оборонительную информационную войну тем же оружием, что было использовано наступающими.Мировая история полна иллюзий "избранных" насчет их способности переделать ("спасти", "улучшить") человека как такового, причем быстро. И каждый раз оказывается, что нужно было лучше понимать, что такое люди и человеческие общества: они не очень-то хотят переделываться под внешним воздействием. И вот сейчас лучшие умы глобализма ничего не могут придумать, кроме как еще больше ужесточить контроль над "информационным беспорядком" человечества.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210829/Narushil-zakon-v-internete-a-sel-v-realnuyu-tyurmu-mify-o-tsifrovom-prave-1033111366.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20200224/Traur-po-svobode-slova-v-Moskve-ustropiket-v-podderzhku-Sputnik-Estoniya-1029517513.html
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в мире, мнение, колумнисты

Лучшие люди просят президента придушить свободу слова в интернете

09:51 29.11.2021 (обновлено: 09:52 29.11.2021)
© AP Photo / Jeff ChiuВ этот понедельник, 30 марта 2015 г., на фотографии показан ноутбук Hisense Chrome из Сан-Франциско. Google и Microsoft выпускают более дешевые ноутбуки и планшеты, чтобы охватить студентов, семьи с ограниченным бюджетом и зарубежные рынки
В этот понедельник, 30 марта 2015 г., на фотографии показан ноутбук Hisense Chrome из Сан-Франциско. Google и Microsoft выпускают более дешевые ноутбуки и планшеты, чтобы охватить студентов, семьи с ограниченным бюджетом и зарубежные рынки - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2021
© AP Photo / Jeff Chiu
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Дмитрий Косырев - российский востоковед, журналист, политический обозреватель РИА Новости и писатель детективной, историко-приключенческой литературы - Sputnik Абхазия
Дмитрий Косырев
Политический обозреватель
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"Душераздирающее зрелище", — говорил ослик Иа-Иа, глядя на собственное отражение. Примерно ту же картину мы наблюдаем при виде попыток лучших глобалистских мыслителей США и Европы разобраться в том, что они называют "информационным беспорядком". Доклад, который они подготовили, касается только Америки, но понятно, что тема интересна вообще всем и всех касается, пишет Дмитрий Косырев для РИА Новости.
Речь о документе Института Аспена — хорошем таком мозговом центре, который финансируют понятные люди, от Билла Гейтса до фондов Карнеги и Рокфеллера. В команде, полгода готовившей доклад, значится даже британский принц Гарри из дома Виндзоров и еще многие. И если совсем коротко, то все эти титаны мысли могут сказать лишь одно: творится кошмар, люди говорят и пишут что хотят, это безобразие надо запретить или сурово контролировать.
Ну то есть налицо провал, остается разобраться — чей и почему, и по ком звонит колокол.
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Политический фон ситуации такой: меньше года осталось до промежуточных выборов в конгресс США. Такие выборы всегда наносят удар по партии, выигравшей выборы предыдущие, включая президентские, потому что избиратель сравнивает обещания победителей с выполнением таковых и сурово наказывает тех, на кого понадеялся. Но сейчас демократы в США в полной панике: "промежуточный" погром может оказаться страшнее обычного. И за оставшееся время не то что Джозеф Байден, а даже политический гений просто ничего не успел бы сделать для исправления рейтингов. Что тогда — учинять уже совсем откровенную диктатуру?
Но аспеновский доклад — он не совсем о судьбе нынешней администрации, он о каких-то очень неожиданных результатах всех событий последних трех-четырех лет, включающих как глобалистскую революцию и погромы обществ с их ценностями, так и "ковидную перезагрузку" и многое другое. И вот вам диагноз: возникла "загрязненная информационная экосреда", в которой множатся тучи фальшивок и нехорошей пропаганды. Причем среда загрязнена настолько, что надо что-то срочно делать.
В любой информационной среде в любую эпоху всегда найдется что-то, что власти (жрецы, старейшины) хотели бы почистить. Суть нынешней ситуации в том, что творится нечто неожиданное, недопустимое и невероятное по масштабам: сопротивление глобалистским элитам оказалось выше всех ожидавшихся уровней. Или, дословно из доклада, так: в свободном обществе известное количество дезинформации всегда присутствует, но не в таких же масштабах!
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Тут надо отметить особенность доклада: там никто не тратит сил на диагностику, разговор идет между своими, которые и так все понимают. Поможем им с диагнозом: информационное сопротивление идет далеко не только по поводу вакцинации или разных форм "ковидных паспортов". Оно касается и того, какими методами демократы выиграли президентские выборы. И погромов, учиняемых черными расистами или ультрафеминистками и прочими, "отменяющими" культуру, историю и ценности. А тут еще и фантомы российской или китайской пропаганды. Так что задача тех, кто хотел бы этот "информационный беспорядок" обуздать, — это примерно как ловить черную кошку в темной комнате, где этих кошек кувыркается сто или пятьсот.
Да, а что же предлагается в виде наведения порядка? Для начала надо просто что-то делать, а Белый дом Байдена — звучит приговор — не делает ничего. Президенту следует назначить крупную фигуру на роль координатора всех информационных усилий администрации, то есть того, кто точно знает, что есть истина и как ее насаждать.
Но существует и продолжение рекомендаций. Оно чисто техническое и сводится к словам "запретить" и "ограничить". В основном речь о том, что уже давно введенная на крупнейших платформах и в соцсетях бешеная цензура должна стать еще более бешеной и технически совершенной. Заметим: если прежние запреты не работают, а предложить, кроме их ужесточения, нечего — это всегда провал.
Давайте посмотрим, к чему сводится ситуация. А это ведь историческая сенсация и урок для потомков на все времена. Итак, самозваные "хозяева мира" начали примерно с конца 1990-х учинять тотальный погром обществ, фактически — силой менять то, как люди живут, мыслят и общаются между собой. В общем, попытались переделать человека. Возникает вопрос: почему они в указанные годы решили, что у них получится то, что не получилось у Мао Цзэдуна и многих прочих?
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Прежде всего потому, что именно в 90-е годы невиданным, взрывным образом выросли информационные возможности воздействия на умы сотен миллионов людей: появился интернет и все связанные с ним системы массового общения. И у кого-то возникли иллюзии, что теперь сущность людей, их образ мысли, модели их потребления — все это можно поменять в течение созревания одного поколения, в то время как раньше на такие штуки уходили долгие десятилетия. Это возможно, потому что никакие диктатуры прошлого не располагали такими методами контроля за умами и словами людей, какие наличествуют сейчас.
В результате информационное лобби стало одной из двух мощнейших индустрий мира (вторая — это медицина), оттеснив в сторону прежних "мистеров миллиардов" из нефтегазового, военно-промышленного и прочих глобальных лобби. Но сейчас данные граждане не то чтобы признают тщетность своих усилий, однако громко бьют тревогу: контролировать информационное пространство не удается. Там обнаруживается слишком много, неожиданно много голосов, ведущих оборонительную информационную войну тем же оружием, что было использовано наступающими.
Мировая история полна иллюзий "избранных" насчет их способности переделать ("спасти", "улучшить") человека как такового, причем быстро. И каждый раз оказывается, что нужно было лучше понимать, что такое люди и человеческие общества: они не очень-то хотят переделываться под внешним воздействием. И вот сейчас лучшие умы глобализма ничего не могут придумать, кроме как еще больше ужесточить контроль над "информационным беспорядком" человечества.
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Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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