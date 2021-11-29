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Матуа о справках с QR-кодами и на антитела к COVID-19: произошла подмена понятий
Матуа о справках с QR-кодами и на антитела к COVID-19: произошла подмена понятий
Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ АНА Алиса Матуа рассказала, что является сертификатом с QR-кодом о вакцинации или перенесенном... 29.11.2021, Sputnik Абхазия
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Матуа
Матуа
В Минздраве Абхазии внесли ясность в вопросе о действующих сертификатах и сопровождающих их QR-кодах у вакцинированных или переболевших вирусом COVID-19. Как отметила заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ АНА Алиса Матуа, сертификат о наличии антител ни в Абхазии, ни в России, ни в других странах мира, не был приравнен к сертификатам переболевших или вакцинированных. "Произошла подмена понятий, наши граждане восприняли справку о наличии антител как полноценный сертификат равнозначный сертификату переболевшего или вакцинированного, но это не так", - отметила Матуа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты коронавирус, аудио

Матуа о справках с QR-кодами и на антитела к COVID-19: произошла подмена понятий

16:21 29.11.2021
Радио
Матуа
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Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ АНА Алиса Матуа рассказала, что является сертификатом с QR-кодом о вакцинации или перенесенном COVID-19.
В Минздраве Абхазии внесли ясность в вопросе о действующих сертификатах и сопровождающих их QR-кодах у вакцинированных или переболевших вирусом COVID-19.
Как отметила заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ АНА Алиса Матуа, сертификат о наличии антител ни в Абхазии, ни в России, ни в других странах мира, не был приравнен к сертификатам переболевших или вакцинированных.
"Произошла подмена понятий, наши граждане восприняли справку о наличии антител как полноценный сертификат равнозначный сертификату переболевшего или вакцинированного, но это не так", - отметила Матуа.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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