https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/matua-o-spravkakh-s-qr-kodami-i-na-antitela-k-covid-19-proizoshla-podmena-ponyatiy--1036521429.html
Матуа о справках с QR-кодами и на антитела к COVID-19: произошла подмена понятий
Матуа о справках с QR-кодами и на антитела к COVID-19: произошла подмена понятий
Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ АНА Алиса Матуа рассказала, что является сертификатом с QR-кодом о вакцинации или перенесенном... 29.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-29T16:21+0300
2021-11-29T16:21+0300
2021-11-29T16:21+0300
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В Минздраве Абхазии внесли ясность в вопросе о действующих сертификатах и сопровождающих их QR-кодах у вакцинированных или переболевших вирусом COVID-19. Как отметила заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ АНА Алиса Матуа, сертификат о наличии антител ни в Абхазии, ни в России, ни в других странах мира, не был приравнен к сертификатам переболевших или вакцинированных. "Произошла подмена понятий, наши граждане восприняли справку о наличии антител как полноценный сертификат равнозначный сертификату переболевшего или вакцинированного, но это не так", - отметила Матуа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты коронавирус, аудио
Матуа о справках с QR-кодами и на антитела к COVID-19: произошла подмена понятий
Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ АНА Алиса Матуа рассказала, что является сертификатом с QR-кодом о вакцинации или перенесенном COVID-19.
В Минздраве Абхазии внесли ясность в вопросе о действующих сертификатах и сопровождающих их QR-кодах у вакцинированных или переболевших вирусом COVID-19.
Как отметила заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ АНА Алиса Матуа, сертификат о наличии антител ни в Абхазии, ни в России, ни в других странах мира, не был приравнен к сертификатам переболевших или вакцинированных.
"Произошла подмена понятий, наши граждане восприняли справку о наличии антител как полноценный сертификат равнозначный сертификату переболевшего или вакцинированного, но это не так", - отметила Матуа.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.