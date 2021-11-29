https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/matua-o-spravkakh-s-qr-kodami-i-na-antitela-k-covid-19-proizoshla-podmena-ponyatiy--1036521429.html

Матуа о справках с QR-кодами и на антитела к COVID-19: произошла подмена понятий

Матуа о справках с QR-кодами и на антитела к COVID-19: произошла подмена понятий

Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ АНА Алиса Матуа рассказала, что является сертификатом с QR-кодом о вакцинации или перенесенном... 29.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-29T16:21+0300

2021-11-29T16:21+0300

2021-11-29T16:21+0300

радио

подкасты коронавирус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1d/1036521259_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d800edbd3d7bff6a1e448a7bd33b0d89.jpg

Матуа Матуа

В Минздраве Абхазии внесли ясность в вопросе о действующих сертификатах и сопровождающих их QR-кодах у вакцинированных или переболевших вирусом COVID-19. Как отметила заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ АНА Алиса Матуа, сертификат о наличии антител ни в Абхазии, ни в России, ни в других странах мира, не был приравнен к сертификатам переболевших или вакцинированных. "Произошла подмена понятий, наши граждане восприняли справку о наличии антител как полноценный сертификат равнозначный сертификату переболевшего или вакцинированного, но это не так", - отметила Матуа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты коронавирус, аудио