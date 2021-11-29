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Мир уходит на карантин: что известно о новом штамме коронавируса "омикрон"
Мир уходит на карантин: что известно о новом штамме коронавируса "омикрон"
Новый штамм коронавируса "омикрон" продолжает распространяться по миру. 29.11.2021, Sputnik Абхазия
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Впервые его выявили в ЮАР, но уже сейчас он вышел за пределы страны и даже Африки. Случаи фиксируются в Италии, Великобритании, Гонконге, Португалии и других государствах. Власти снова вводят ограничения на авиасообщения, а в ВОЗ заявляют об угрозе нового штамма. Что на данный момент известно об "омикроне"? Действительно ли он так опасен? Есть ли риск заражения новым штаммом среди переболевших и будут ли эффективны существующие вакцины? Смотрите в видео.
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Мир уходит на карантин: что известно о новом штамме коронавируса "омикрон"

21:34 29.11.2021
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Новый штамм коронавируса "омикрон" продолжает распространяться по миру.
Впервые его выявили в ЮАР, но уже сейчас он вышел за пределы страны и даже Африки. Случаи фиксируются в Италии, Великобритании, Гонконге, Португалии и других государствах. Власти снова вводят ограничения на авиасообщения, а в ВОЗ заявляют об угрозе нового штамма.
Что на данный момент известно об "омикроне"? Действительно ли он так опасен? Есть ли риск заражения новым штаммом среди переболевших и будут ли эффективны существующие вакцины? Смотрите в видео.
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