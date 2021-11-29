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Режиссер Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни
Режиссер Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя... 29.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Союза кинематографистов России Клима Лаврентьева.Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Санкт-Петербурге. Он снял фильмы "Бег", "Тегеран-43", "Легенда о Тиле", "Десять лет без права переписки" и другие.Кроме того, Наумов сыграл в картинах "Гори, гори, моя звезда", "Кража" и "Третий удар".В 1983 году Наумов получил звание народного артиста СССР. В 1985-м стал лауреатом Государственной премии Советского Союза. Удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1997), "За заслуги перед Отечеством" II степени (2007), Почета (2013). Обладатель множества кинематографических наград, в том числе Венецианского и Московского кинофестивалей.
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Режиссер Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни
15:37 29.11.2021 (обновлено: 15:38 29.11.2021) СУХУМ, 29 ноя - Sputnik.
Народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заместителя председателя Союза кинематографистов России Клима Лаврентьева.
Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Санкт-Петербурге. Он снял фильмы "Бег", "Тегеран-43", "Легенда о Тиле", "Десять лет без права переписки" и другие.
Кроме того, Наумов сыграл в картинах "Гори, гори, моя звезда", "Кража" и "Третий удар".
В 1983 году Наумов получил звание народного артиста СССР. В 1985-м стал лауреатом Государственной премии Советского Союза. Удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1997), "За заслуги перед Отечеством" II степени (2007), Почета (2013). Обладатель множества кинематографических наград, в том числе Венецианского и Московского кинофестивалей.